Судебные споры: Telegram подал иск в Европейский суд по правам человека

MForum.ru
19.06.2018,
Компанией, которая управляет мессенджером Telegram, в Европейский суд по правам человека подан иск с протестом против блокировки мессенджера в России институтами власти. Компания заявляет, что российскими “регуляторами” нарушены права людей на получение и распространение информации.
Юрист правозащитной организации “Агора”, представляющий интересы мессенджера Telegram, Павел Чиков, сообщил что это уже вторая жалоба в Европейский суд по правам человека. На этот раз поводом для иска стало решение властей о блокировке мессенджера. В марте Telegram уже подавала иск в ЕСПЧ, тогда компания жаловалась на привлечение ее к административной ответственности за отказ в передаче властям ключей шифрования, которые позволили бы читать все частные сообщения в мессенджере.
Юристы компании также намереваются подать кассационную жалобу в президиум Московского городского суда и, при необходимости, в Верховный суд России. Московский суд уже отклонил жалобу компании, поданную 14 июня.
Из-за войны чиновников с непокорным мессенджером страдают и люди, не имеющие вовсе никакого отношения к конфликту. Из-за блокировок, предписываемых реестром РКН, столкнулись с проблемами, например, пользователи геймингового сервиса Battle.net компании Blizzard. Вскоре адреса, используемые этой компанией, разблокировали, при этом осталось непонятным, почему, собственно, эти адреса попали в список блокируемых. Источник.
Между тем "заблокированный" в России мессенджер Telegram вошел в тройку самых популярных во время первого матча между Россией и Саудовской Аравией 14 июня, вместе с WhatsApp и Viber. Источник.
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© Алексей Бойко,
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