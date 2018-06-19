Проблемы: Сенаторы США вернули запрет на сотрудничество с китайской ZTE

19.06.2018, MForum.ru

В Сенате США приняли поправку к закону о национальной безопасности, которая восстанавливает запрет американским компаниям торговать с ZTE.

Ранее президент Трамп заявил о том, что он добился отзыва запрета с тем, чтобы выказать уважение президенту Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping), а также в качестве демонстрации доброй воли, что должно было облегчить торговые отношения между двумя странами.

Запрет на поставки американских технологий компании ZTE был введен в ответ на нарушение китайской компанией режима санкций в отношении торговли с Северной Кореей и Ираном. Администрация Трампа договорилась с китайцами отозвать запрет в обмен на штраф в размере $1.4 млрд.

Запрет на поставку ZTE критических компонентов от таких производителей как Qualcomm или Google весьма вероятно приведет к закрытию производственных линий и отказу крупнейших торговых сетей от закупок изделий ZTE.

Похоже, что идея налаживания отношений с президентом Xi не сработала, по крайней мере, в краткосрочной перспективе рассчитывать на подвижки не приходится. Вчера администрация президента Трампа выпустила заявление, в котором говорится о том, что “Китай очевидно не собирается прекращать практику получения доступа к интеллектуальной собственности и технологиям США”.

Очередное обострение в торговой войне между Китаем и США возникло еще на прошлой неделе, после введения в США пошлин в размере 25% на ряд китайских товаров в общей сумме на $50 млрд. Китайцы ответили повышением пошлин до 25% на американские товары на ту же сумму (автомобили и медицинское оборудование). Пошлины начнут действовать с 6 июля.

В США думают также над введением пошлин на другие китайские товары, называется сумма в $200 млрд. Если это будет сделано, то у китайцев не будет возможностей для симметричного ответа, поскольку весь американский экспорт в Китай меньше этой суммы. Это не значит, что китайцам нечем ответить, они могут, например, начать переориентировать свою экономику на поставки из других стран - выиграет, прежде всего, Европа. В отличие от других стран Китай с его сильно централизацованной властью может быстро организовать торговый бойкот, как это уже случалось, например, с японскими товарами.

Если ZTE переживет кризис, в компании возможно задумаются о более объемном сотрудничестве с Samsung Electronics и Mediatek, чтобы снизить зависимость от американских технологий. Впрочем, полное "импортзамещение" с целью отказа от американских технологий на сегодня вряд ли возможно.

В ZTE ранее пытались идти навстречу американцам. В частности, менеджмент компании ознакомили с основами европейского и американского антикоррупционного законодательство, особенно антикоррупционного, был даже проведен экзамен на знание этих законов.

Решение сенаторов привело к падению акций ZTE на 20%.

Можно прогнозировать, что теперь в Китае еще более активно займутся развитием собственных разработок в области микроэлектроники и программного обеспечения. Китайцы и без того далеко продвинулись в ликвидации отставания от США в этой области, но теперь, возможно, увеличат и без того гигантские инвестиции в разработки в эти области. Независимо от того, чем в итоге завершатся текущий кризис вокруг ZTE. Кроме того, теперь стоит приготовиться и Huawei - весьма вероятно, что торговая война Китая и США ударит по бизнесу и этой компании. + +

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