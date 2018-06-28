RFID: RFID и автопром. Метки для древесины. Почему есть спрос на добровольную имплантацию меток RFID

28.06.2018, MForum.ru

АйТиПроект рассказывает о том, как RFID-решение компании обеспечивает контроль перемещения на автозаводе “Белджи” в Беларуси, а также контроль отгрузки готовой продукции. Для этого на каждый готовый автомобиль устанавливают RFID UHF метку в которую записан уникальный VIN номер. ПО ITProject RFID Server обеспечивает стыковку системы RFID c ERP-системой предприятия. Контрольно-пропускные пункты оборудованы автоматическими шлагбаумами и стационарными RFID-считывателями. Информация о перемещении автомобиля, то есть номер КПП, дата и время его прохождения, хранится в базе данных ERP-системы. Подробнее.

Технологию RFID все чаще используют на сборочных автозаводах. В частности, идут тесты на фабрике Mercedes-Benz Vans, расположенной в городке Людвигсфельде под Берлином.

В рамках пилотного проекта радиочастотными метками снабжены боковые зеркала и сидения. В памяти метки содержится не только серийный номер устройства, но также и серийный номер автомобиля, на который данное зеркало должно быть установлено. Это позволяет сразу после установки очередной детали проводить автоматизированный дистанционный контроль - соответствует ли комплект изделий спецификации данного авто.

В Испании радиочастотный метод идентификации частей автомобиля уже внедрили на сборочном заводе VW Navarra Sick. На сборочной линии, где рождаются популярные Volkswagen Polo, применяют интеллектуальные RFID UHF метки для непрерывного мониторинга процесса сборки.

Перезаписываемая RFID-метка крепится на кузов будущего автомобиля, а затем ее содержание считывают и корректируют на каждом этапе сборки. Такой подход позволяет идентифицировать каждый конкретный автомобиль на протяжении всей его сборки - этого требует процесс кастомизации. Содержимое метки четко указывает, какая технологическая операция уже проведена и какая должна стать следующей. За счет такого подхода практически устранена возможность ошибки. Сложные производственные условия: высокие температуры и химические воздействия потребовали использовать метки повышенной надежности. Для считывания информации используют стационарные считыватели Sick RFU63x.

Словенская TPV Group задействовала на сборке автомобилей метки сингапурской Xerafy’s Roswell. Используются метки повышенной стойкости для отслеживания перемещений таких частей автомобиля, как части шасси, сиденья и их компоненты, частей двигателя, решений автопилота и так далее.

Решение на базе RFID внедрил словенский системный интегратор LEOSS на замену существовавшей ранее системы с использованием штрих-кодирования. Требовались метки, способные работать при их установке на металлические поверхности, к тому же устойчивые к химикалиям и высоким температурам.

Выбранные метки UHF удается считывать с расстояния до 5 метров даже при их установке на металлические поверхности. Они выдерживают нагрев до 250 градусов Цельсия и не боятся окрашивания и химических воздействий.

Считыватели установили так, чтобы избежать “кросс-считывания”, а также интегрировали их с системой управления производством. Источник.

Внедрение метода радио частотной идентификации имеет важное значение в связи с трендом на кастомизацию автомобиля, набирающего силу с каждым годом. Автомобиль при таком подходе собирают под конкретного покупателя и без возможности надежного контроля процесса сборки, которую и обеспечивает RFID на новом производстве не обойтись.

Метки для древесины

Компания Utility Composites, Inc. выпустила метку SUNDOG, разработанную для применения на грубых деревянных поверхностях, отслеживания запасов и инвентаризации. Многие из существующих UHF RFID меток, как правило, не выдерживают жестких условий эксплуатации при перевозке заготовленных бревен - зачастую они транспортируются в экстремальных погодных условиях. Встречаются хрупкие метки или они требуют много времени на установку.

Новинка от Utility Composites выполнена в виде скобы и содержит UHF и антенну. Скобы собраны в полоску, что позволяет использовать для их установки ручной или пневматический промышленный степлер. Скобы достаточно крепкие, чтобы выдержать экстремальную погоду, высокую температуру в сушильных камерах и другие виды обработки. Метки обеспечивают значительный диапазон и высокие углы считывания. Антенна метки торчит над поверхностью древесины, что уменьшает проблемы с чтением в древесине с высоким содержанием влаги. Источник.

Имплантация чипов RFID - пока что добровольная и с песнями

Вы наверное задавались вопросом - почему люди добровольно вживляют себе чипы RFID? Ответ прост - всё больше людей находит это банально удобным. Не самая приятная процедура имплантации чипа, затем еще некоторые “телодвижения” по прописыванию данных своего чипа в систему контроля доступа в ваш подъезд, подъезд, где живут ваши родители, в систему контроля доступа на вашу работу, в систему управления доступом в ваш спортивный клуб. И затем - перед вами открываются двери, независимо от того, забыли ли вы взять с собой беджик, брелоки или пластиковую карту с соответствующими чипами.

Судя по-всему, в некоторых странах растет доля населения, которая будет готова к имплантации чипов RFID, ради получения удобств. Как например, в Швеции, где процедурой бесплатной имплантации решили воспользоваться 3.5 тысячи человек. Смотрите видео - интервью с одной из шведок, которой имплантировали чип (субтитры - на русском).

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