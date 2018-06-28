RFID: RFID решение компании «АйТиПроект» управляет перемещением готовой продукции на заводе «Белджи»

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RFID: RFID решение компании «АйТиПроект» управляет перемещением готовой продукции на заводе «Белджи»

28.06.2018, MForum.ru

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RFID-система от компании «АйТиПроект» обеспечивает контроль перемещения готовой продукции на автомобильном заводе нового поколения «Белджи» в Беларуси, созданного в соответствии с концепцией Industry 4.0.

Производственный процессы «Белджи» полностью автоматизированы с использованием современных технологий и решений.

Для сборки автомобилей на заводе «Белджи» используется инструмент шведской марки ATLAS COPCO, робот для нанесения клея-герметика прибыл из Германии от компании KUKA, систему автоматической подачи герметика поставила американская GRACO, а испытательную линию немецкая DURR. Для нанесения краски на наружные поверхности кузова применяются 11 современных роботов DURR, которые обеспечивают 95%-98% переноса материала на кузов, что снижает величину потерь материалов в 8-10 раз.В цеху сварки организована лаборатория для контроля геометрии кузова лазерными датчиками иконтактными головками на специальном оборудовании. Чтобы обеспечить высокое качество сварки кузовов, применяются системы контактной сварки Bosch Rexroth со стопроцентным контролем качества сварных точек.

Ну а решение для отслеживания перемещения и контроля отгрузки готовой продукции разработано и развернуто российским RFID-интегратором — компанией «АйТиПроект».

Ежегодная мощность новой производственной площадки — более 60000 автомобилей. Общая площадь территории составляет 1,18 квадратных километра, на которых разместились цеха сборки (16000 кв.м), окраски (8000 кв.м) и сварки (9000 кв.м).

На территории завода под открытым небом обустроены площадки для хранения готовых автомобилей на 5058 машиномест. Склад готовой продукции условно разделен на две основные зоны хранения и позволяет принимать и отгружать готовые автомобили для транспортировки на железнодорожный и автомобильный транспорт. Въезд на склад готовой продукции из производственных цехов осуществляется через закрытый сканирующий пропускной пункт. Перемещение автомобилей по территории открытого слада осуществляется через открытые контрольно-пропускные пункты, оборудованные автоматическими шлагбаумами и стационарными RFID-считывателями.

На готовый автомобиль устанавливается RFID UHF метка, в память которой записан уникальный VIN номер. Управление автоматическим оборудованием и обмен информацией с ERP-системой выполняется программным обеспечением ITProject RFID Server через веб-интерфейс. Информация о перемещении автомобиля (номер контрольно-пропускного пункта, дата и время его прохождения) хранится в базе данных в ERP-системе.

Алексей Писаревский, генеральный директор компании «АйТиПроект»: «RFID-система, установленная на заводе „Белджи“, позволяет не только удаленно управлять перемещением автомобилей, но и в автоматическом режиме контролировать и фиксировать их отгрузку, что существенно экономит время и трудовые ресурсы».

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