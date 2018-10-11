Микроэлектроника: Huawei выпустил два чипа, ориентированных на применение в системах ИИ

MForum.ru

Микроэлектроника: Huawei выпустил два чипа, ориентированных на применение в системах ИИ

11.10.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Huawei представил два новых чипа для создания нейросетей в системах ИИ - Ascend 910 и Ascend 310. Чипы предназначены для использования в ЦОД и потребительских устройствах, подключенных к интернету. Как ожидается, это усиливает позиции компании Huawei в сегменте, где сейчас лидируют Qualcomm и NVidia.

Чип Ascend 910 предназначен для использования в дата-центрах. Компаниям, использующим приложения на базе ИИ, требуются значительные объемы данных для того, чтобы обучать создаваемые нейросети, что может занимать от нескольких дней до нескольких недель. По заявлению Huawei, чип компании может обрабатывать данные быстрее, чем конкурирующие изделия, что позволяет осуществлять обучение сетей за несколько минут.

Huawei уже предлагает облачные сервисы и за счет продаж железа в комплекте с софтом и услугами надеется укрепить позиции на корпоративном рынке.

Этот сегмент рынка обеспечил в 2017 году более 9% всех доходов Huawei, что соответствует росту на 35% год к году. Компания связывает с Ascend 910 надежды на дальнейший существенный рост своего бизнеса в этом сегменте.

Ascend 310 предназначен для таких устройств, подключаемых к интернету, как смартфоны, смарт-часы и другие гаджеты IoT.

Вывод на рынок двух новых чипов Huawei усиливает позиции этой китайской компании на рынке, где основные позиции занимают Intel, Qualcomm, NVidia и Samsung. Для Huawei это существенный шаг вперед, ведь до сих пор компания занималась исключительно чипами для собственных смартфонов.

В 2017 году Huawei представил первый чип с поддержкой ИИ - Kirin 970, в начале 2018 года за ним последовал чип Kirin 980. Как ожидается, этот чип будет стоять в новом флагмане Huawei Mate 20.

С чипами Ascend, китайская компания выходит на рынки B2B ИИ, а также на рынок консьюмерских приложений. В Huawei планируют продавать комплексные решения на базе новых чипов, нежели чипы как таковые - безусловно правильный подход, позволяющий добиваться более высокой нормы прибыли, чем если бы компания продавала только чипы. Источник: cnbc.com

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике

теги: микроэлектроника полупроводники Huawe AI-чипы чипсеты

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

05.10. [Краткие новости] Микроэлектроника: Акции китайских производителей электроники падают на сообщениях из США / MForum.ru

11.05. [Новости компаний] Дайджесты: Микроэлектроника в России и в мире 04.05-11.05 / MForum.ru

10.03. [Краткие новости] Ангстрем (АО "Ангстрем") / MForum.ru

21.02. [Краткие новости]  Микроэлектроника / MForum.ru

21.02. [Краткие новости] Участники рынка микроэлектроники Китая / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:35 sherxon Тема: Samsung GT-S3850 Corby II
asalom alaykim
Вчера 17:56 oleshka Тема: подарили nokia 105 (2017)
а что там искать?куда эти закаченые рингтоны попали?или что-то менять в настройках?
Вчера 14:20 koshelev Тема: Тест производительности Poptel P10
Неплохой телефончик Я самый умный(нет)
08.10.2018 14:08 Realtek Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27)
МТС с 1 октября 2018 года запустил LTE 1800 с полосой 10мгц во всей рай центрах Самарской области. Пиковые скорости 50-60мбит\с, ночью 70-75мбит\с. Мегафон так ничего и не делает. с 2014 года в ...
06.10.2018 21:38 дмитрий 19802528 Тема: Samsung SGH-C160
как войти в интернет с телефона самсунг sgn- 160

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru

08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru

05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru

04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru

03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru

02.10. [Новинки]  Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru

02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru

28.09. [Новинки]  Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru

27.09. [Новинки]  Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru

26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: