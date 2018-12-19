Телеком: Samsung и LG начнут продавать смартфоны 5G в марте

19.12.2018, MForum.ru

Корейские медиа сообщают, что конкурирующие корейские компании Samsung и LG представят смартфоны 5G на MWC и начнут их отгрузки с марта 2019 года.

Одновременно все корейские операторы запустят массовое предоставление услуг B2C клиентам. Ограниченные услуги операторы 5G начали предоставлять в декабре 2018 года. Пока что не ясно, будет ли обладать функциональностью 5G Samsung Galaxy 10 или будет выпущена специальная 5G-версия новинки.

LG вот уже несколько лет подряд последовательно теряет долю рынка смартфонов. Компании, как воздух, нужен какой-то успешный продукт, что-то, чем она удивит рынок. Таким продуктом в теории может быть новая флагманская модель в линейке G, а может быть новый руководитель мобильного бизнеса примет решение о запуске новой линейки в рамках переформатирования портфолио.

Обе корейских компании, как ожидается, выпустят свои первые 5G смартфоны на базе недавно анонсированной платформы Qualcomm Snapdragon 855. Учитывая гигантский интерес, которые проявляют к этой платформе китайские производители смартфонов, нет никаких сомнений, что в феврале в Барселоне кроме корейских 5G-новинок будет представлено еще немало 5G-моделей китайских брендов.

Источник: telecoms.com.

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теги: пятое поколение 5G смартфоны Samsung LG

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