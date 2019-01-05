Телеком: Антимонопольщики Германии рекомендуют приватизацию

MForum.ru
05.01.2019,
Антимонопольщики Германии рекомендуют правительству продать долю в Deutsche Telekom, указывая на потенциальный конфликт интересов.
На сегодняшний день до 31% акций телеком-оператора Deutsche Telekom принадлежит государству, что по-мнению Антимонопольной комиссии Германии, создает почву для конфликта интересов.
Фактов такого конфликта комиссия не предоставила, но само владение акциями, по мнению антимонопольщиков, является достаточным основанием, чтобы беспокоиться о возможности конфликта интересов. А значит - акции должны быть проданы.
Пока что трудно сказать, увенчается ли успехом эта попытка. Но сам факт того, что люди, занимающиеся борьбой с монополиями, об этом задумываются, является положительным. Может быть стоит пригласить германских борцов с госмонополиями в Россию?
Источник: telecoms.com.
За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: антимонопольный приватизация Германия борьба с монополиями
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
05.01. [Новости компаний] Телеком: Qualcomm заплатит $1.5 млрд, чтобы запретить продажи некоторых моделей iPhone в Германии / MForum.ru
26.12. [Новости компаний] Телеком: Vodafone Germany - рост трафика за год на 66% / MForum.ru
25.12. [Новости компаний] Телеком: Оборудование Huawei уберут из ядра сети экстренной связи UK / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Телеком: Apple получила второй судебный запрет / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy M30 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Honor 8A представят 8 января / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Motorola P40 оснастят чипсетом Snapdragon 675 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Realme A1 готовится к анонсу / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Infinity N11 и Infinity N12 — первые смартфоны Micromax с вырезом в экране / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Huawei представит Power Bank с поддержкой 40W SuperCharge / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Детские смарт-часы Honor K2 Kids Smartwatch представлены официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Meitu V7 Tonino Lamborghini Limited Edition оценен в $1580 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: HOMTOM C2 оценили в $89,99 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M20 оснастят аккумулятором 5000 мАч и защитой от влаги / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone анонсировала защищенный смартфон Armor 6 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 Pro GT — смартфон на Snapdragon 855 c 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Huawei nova 4 — первый смартфон Huawei с круглым вырезом в экране / MForum.ru