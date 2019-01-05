Телеком: Антимонопольщики Германии рекомендуют приватизацию

05.01.2019, MForum.ru

Антимонопольщики Германии рекомендуют правительству продать долю в Deutsche Telekom, указывая на потенциальный конфликт интересов.

На сегодняшний день до 31% акций телеком-оператора Deutsche Telekom принадлежит государству, что по-мнению Антимонопольной комиссии Германии, создает почву для конфликта интересов.

Фактов такого конфликта комиссия не предоставила, но само владение акциями, по мнению антимонопольщиков, является достаточным основанием, чтобы беспокоиться о возможности конфликта интересов. А значит - акции должны быть проданы.

Пока что трудно сказать, увенчается ли успехом эта попытка. Но сам факт того, что люди, занимающиеся борьбой с монополиями, об этом задумываются, является положительным. Может быть стоит пригласить германских борцов с госмонополиями в Россию?

Источник: telecoms.com.

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теги: антимонопольный приватизация Германия борьба с монополиями

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