Telegram: Вадим Семенов может возглавить инфраструктурного оператора 5G в России

MForum.ru
22.01.2019,
Вадима Семенова, экс-гедиректора "Связьинвеста" прочат на пост главы СП "Ростелекома" и "МегаФона", который займется построением сетей 5G в России, на остатках частот, которые не задействованы военными и прочими силовиками. Семенов фактически руководит этим проектом уже около месяца, но утверждение кандидатуры гендиректора должно состоятся до конца января 2019 года. Одна из версий - "инфраструктурное" СП может развиваться на базе ООО "Новые цифровые технологии". Подробнее: kommersant.ru.
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теги: Россия 5G кадры Вадим Семенов
© Алексей Бойко,
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