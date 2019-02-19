Телеком: Таксофоны оснастят стробоскопами

19.02.2019, MForum.ru

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" хотел бы получить финансирование из резерва универсального обслуживания на Оснащение Таксофонов Системой Оповещения Населения о Чрезвычайных Ситуациях.

Оказывается, в России еще сохранилось 147 700 таксофонов (по крайней мере, в бумагах Россвязи). Из них в Москве - 2200 (интересно, где их прячут?). Они дают выручку (?!) которая за три квартала 2018 года составила аж 25 млн руб., это баснословные 19 руб в месяц на аппарат. И вот новая светлая идея - наделить таксофоны сиреной, системой голосового и визуального оповещения и стробоскопами! (стоило бы еще цветомузыкой, унитазом и ароматизаторами?).

При этом значительная часть таксофонов расположена там, где и без того есть системы оповещения, в последние годы МЧС где только эти оповещалки не ставила. Источник: kommersant.ru.

В целом непонятно, почему задачи МЧС должны решаться за счет операторов связи. Ну, а существование таксофонов это отдельный позор РФ, где поддерживается убыточная и малоэффективная система таксофонной связи, пожирающая средства налогоплательщиков.

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теги: инициативы таксофоны