Телеком: Таксофоны УУС - бесплатными стали и звонки по межгороду

MForum.ru

Телеком: Таксофоны УУС - бесплатными стали и звонки по межгороду

27.05.2019, MForum.ru

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С 1 июня МГ-звонки с таксофонов так называемой универсальной услуги связи (УУС) стали бесплатными. С ограничением, - бесплатность касается только номеров фиксированной телефонной сети в стране. Ранее была обнулена стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

Ростелеком

За чей счет банкет? Плательщиками в фонд УУС являются операторы связи, крупнейшими из них - большая четверка операторов сотовой связи. То есть по сути, речь идет о налоге на пользование сотовой связью и мобильным интернетом - из денег, которые платят абоненты сотовой связи своим операторам часть уходит на оплату "бесплатных звонков" с таксофонов.

Считается, что таксофоны УУС выполняют социальную функцию. Действительно, еще есть места, где эти аппараты остаются чуть ли не единственным средством связи. Тем не менее, сам факт того, что услугу начали предоставлять бесплатно, говорит о малой востребованности этих аппаратов. И все же речь идет о больших цифрах, после отмены платы за местные звонки, объем местного трафика вырос в 5 раз, составив 2.5 млн минут в 2018 году.

Сколько сейчас действующих таксофонов? По данным обслуживающего их Ростелекома, это 148 тысяч аппаратов, из которых 118 тысяч установлены в поселках, селах, деревнях, станицах и аулах с населением менее 500 человек. Неужели в России еще так много населенных пунктов, остающихся вне покрытия сетей сотовой связи? В 2006 году таких населенных пунктов в Мининформсвязи, как тогда назывался Минцифраз, насчитывали около 45 тысяч. По-идее, с тех пор число таких пунктов должно было сократиться и существенно. Насколько целесообразным является содержание сети в 148 тысяч бесплатных таксофонов?

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теги: телеком таксофоны УУС Ростелеком тарифы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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