Телеком: Таксофоны УУС - бесплатными стали и звонки по межгороду

MForum.ru
27.05.2019,
С 1 июня МГ-звонки с таксофонов так называемой универсальной услуги связи (УУС) стали бесплатными. С ограничением, - бесплатность касается только номеров фиксированной телефонной сети в стране. Ранее была обнулена стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
За чей счет банкет? Плательщиками в фонд УУС являются операторы связи, крупнейшими из них - большая четверка операторов сотовой связи. То есть по сути, речь идет о налоге на пользование сотовой связью и мобильным интернетом - из денег, которые платят абоненты сотовой связи своим операторам часть уходит на оплату "бесплатных звонков" с таксофонов.
Считается, что таксофоны УУС выполняют социальную функцию. Действительно, еще есть места, где эти аппараты остаются чуть ли не единственным средством связи. Тем не менее, сам факт того, что услугу начали предоставлять бесплатно, говорит о малой востребованности этих аппаратов. И все же речь идет о больших цифрах, после отмены платы за местные звонки, объем местного трафика вырос в 5 раз, составив 2.5 млн минут в 2018 году.
Сколько сейчас действующих таксофонов? По данным обслуживающего их Ростелекома, это 148 тысяч аппаратов, из которых 118 тысяч установлены в поселках, селах, деревнях, станицах и аулах с населением менее 500 человек. Неужели в России еще так много населенных пунктов, остающихся вне покрытия сетей сотовой связи? В 2006 году таких населенных пунктов в Мининформсвязи, как тогда назывался Минцифраз, насчитывали около 45 тысяч. По-идее, с тех пор число таких пунктов должно было сократиться и существенно. Насколько целесообразным является содержание сети в 148 тысяч бесплатных таксофонов?
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком таксофоны УУС Ростелеком тарифы
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
02.05. [Новинки] Итоги недели: Все самое интересное с 23 по 29 апреля 2012 года / MForum.ru
22.06. [Не сотовые] Спутниковая связь, итоги, планы: Компания «ГлобалТел» подвела итоги телефонизации удалённых регионов РФ за 2003-2005 гг / MForum.ru
07.06. [Не сотовые] VoIP: Дешевле только в таксофоне. МГТС вспомнила об IP-телефонии / "Ведомости"
17.01. [Дальний Восток] Обзоры: Развитие связи в Якутии: проблемы и перспективы / "Regnum"
17.01. [Дальний Восток] Marketing: ОАО «Сахателеком» телефонизирует Якутию за свой счет – казенных средств слишком мало / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Redmi 7A представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch GT Active и Elegant Edition / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Meizu 16Xs представят 30 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Спецификации Оppo K3 подтверждены официально / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: В TENAA появилась информация о Redmi 7A / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro за 200 евро появится в Европе 5 июня / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y3 на Helio P35 получил строенную тыловую камеру / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno появился в России / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 9 SE добрался до России / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 6 получил откидную камеру / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Honor 20 Pro получит камеру с апертурой f/1,4 и суперночным режимом / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонcы: Крепыш Blackview BV9700 Pro оценен $499 / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Redmi Note 7S будет представлен 20 мая / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Motorola One Vision c 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru