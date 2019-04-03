Телеком: Tele2 предложит пользователям тарифа Мой онлайн+ параметры, исходя из потребления

MForum.ru

Телеком: Tele2 предложит пользователям тарифа Мой онлайн+ параметры, исходя из потребления

03.04.2019, MForum.ru

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В целом, хорошо работающая рекомендательная система - задумка неплохая. Вот только не так часто можно встретить системы, работающие хорошо. В Tele2 запустили очередную новинку, соответствующую современным трендам на персонализацию. Оператор автоматизировал анализ профиля пользователей тарифа "Мой онлайн+" и теперь готов предлагать каждому абоненту индивидуальное соотношение минут и ГБ. Что важно отметить, оператор обещает не поднимать в связи с этим существующую абонплату. Получив предложение, абонент может принять предложение, либо продолжать пользоваться тем, что выбрал изначально. Сгенерированные системой предложения видны в ЛК абонента.

Задумка интересная, но дьявол кроется в деталях, чтобы понять, насколько полезным будет это предложение для абонентов, нужно смотреть на цифры. Теоретически, оператору не слишком выгодно, чтобы абонент получал оптимальный для него пакет. Намного интереснее клиенты, которые платят больше из-за опасений не уложиться в предоплаченные объемы минут и мегабайтов и абоненты, которые берут пакет подешевле, не укладываются в него и начинают докупать какие-либо услуги дополнительно. Оператор хочет заработать больше, абонент - потратить меньше, так что рекомендательная идиллия в такой ситуации вряд ли возможна. Но кто знает, вдруг в Tele2, которому в ожидании вхождения в Ростелеком, становится не так важно думать о доходности, решились на послабления для абонентов в надежде на обратную лояльность? Интересно будет посмотреть отзывы первых попробовавших.

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теги: телеком услуги Tele2 тарифы рекомендательные системы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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