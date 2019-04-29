Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон

MForum.ru
29.04.2019,
Первая демонстрация смартфона Nubia mini 5G состоялась еще в феврале, на MWC 2019. Однако, тогда какие-либо подробности раскрыты не были. Но, благодаря презентации от China Unicom, завеса тайны была приоткрыта.
Первое чем новинка привлекает внимание — компактные размеры, составляющие 148х70,6х7,6 мм, при весе 153 г. Диагональ LTPS-экрана Nubia mini 5G — 5,7-дюйма при разрешении FullHD+ с соотношением сторон 18:9. Внутри нашлось место для Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб выстроенной памяти, основной камере с 48 Мп сенсором, 8 Мп камере на передней панели и аккумулятору емкостью 3450 мАч. Цена и срок начала продаж пока не называются.
© Антон Печеровый,
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