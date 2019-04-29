Анонсы: Nubia Red Magic 3 — игровой смартфон со Qualcomm Snapdragon 855

29.04.2019, MForum.ru

Компания ZTE официально представила смартфон Nubia Red Magic 3. Как и другие устройства серии новинка позиционируется как игровое устройство. На роль «сердца» был выбран топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855.

Для эффективного охлаждения разработчики добавили вентилятор мощность 135 мВт с максимальной частотой вращения 14000 оборотов. По заявлению производителя за счет этого решения отвод тепла улучшился в 6 раз. Также отметим использование 6,65-дюймового AMOLED-дисплея разрешением 2340х1080 точек (19,5:9, без вырезов) и частотой обновления 90 Гц.

Другой интересной фишкой Nubia Red Magic 3 стали фронтальные стереодинамики (позиционируются как средство улучшения геймплея) и трехмикрофонная система с элементами искусственного интеллекта, позволяющая отделять голос игрока от звукового сопровождения игры. В качестве любопытного аксессуара выступает док-станция, дающая возможность подключить Nubia Red Magic 3 к проводному интернету (Ethernet, 100 мбит/с).

Что касается прочих спецификаций, то речь идет о 6/8/12 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловой камере, 16 Мп фронтальной камере и аккумуляторе емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт. Цены Nubia Red Magic 3 составят 2899 (6+64 Гб) / 3199 (6+128 Гб) / 3499 (8+128 Гб) / 4299 (12+256 Гб) юаней. Изначально новинка появится на домашнем рынке, о данных о глобальном релизе пока нет.