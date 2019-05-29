Анонсы: Представлен iPod touch 2019

29.05.2019, MForum.ru

Компания Apple обновила модель iPod touch, которая последние 4 года продавалась в неизменном виде. Основа iPod touch 2019 стал iPhone 7, откуда плеер позаимствовал чипсет Apple A10 Fusion. Также появилась поддержка дополненной реальности для игр, а объем памяти топовой версии плеера составляет 256 Гб.

Спецификации iPod touch 2019 включают в себя 4-дюймовый дисплей разрешением 1136 х 640 точек, 8 Мп камеру на задней панели, 1,2 Мп фронтальную камеру со вспышкой Retina Flash и 32/128/256 Гб встроенной памяти. ОС – iOS 12. Российские цены iPod touch 2019 – 18 990 (32 Гб) / 28190 (128 Гб) / 37390 (256 Гб) рублей. На прилавках аппарат появится в синем, розовом, красном серебристом, золотистом и сером («серый космос») цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации techcrunch.com

Публикации по теме:

[ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR / MForum.ru

[ПО] Анонсы: iOS 10 и watchOS 3 представлены официально / MForum.ru

[Новинки] О смартфонах и не только #36: Чехол-батарейка Apple, битва за рынок смарт-часов и российские релизы популярных новинок / MForum.ru

[ПО] Практикум: как перенести SMS-сообщения на новый Android-смартфон / MForum.ru