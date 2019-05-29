MForum.ru
29.05.2019,
Компания Apple обновила модель iPod touch, которая последние 4 года продавалась в неизменном виде. Основа iPod touch 2019 стал iPhone 7, откуда плеер позаимствовал чипсет Apple A10 Fusion. Также появилась поддержка дополненной реальности для игр, а объем памяти топовой версии плеера составляет 256 Гб.
Спецификации iPod touch 2019 включают в себя 4-дюймовый дисплей разрешением 1136 х 640 точек, 8 Мп камеру на задней панели, 1,2 Мп фронтальную камеру со вспышкой Retina Flash и 32/128/256 Гб встроенной памяти. ОС – iOS 12. Российские цены iPod touch 2019 – 18 990 (32 Гб) / 28190 (128 Гб) / 37390 (256 Гб) рублей. На прилавках аппарат появится в синем, розовом, красном серебристом, золотистом и сером («серый космос») цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR / MForum.ru
14.06. [ПО] Анонсы: iOS 10 и watchOS 3 представлены официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] О смартфонах и не только #36: Чехол-батарейка Apple, битва за рынок смарт-часов и российские релизы популярных новинок / MForum.ru
24.11. [ПО] Практикум: как перенести SMS-сообщения на новый Android-смартфон / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iPod touch 2019 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15 с Helio P22 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Redmi 7A представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch GT Active и Elegant Edition / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Meizu 16Xs представят 30 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Спецификации Оppo K3 подтверждены официально / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: В TENAA появилась информация о Redmi 7A / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro за 200 евро появится в Европе 5 июня / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y3 на Helio P35 получил строенную тыловую камеру / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno появился в России / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 9 SE добрался до России / MForum.ru