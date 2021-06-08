Анонсы: iOS 15 представлена официально

MForum.ru

Анонсы: iOS 15 представлена официально

08.06.2021, MForum.ru

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Компания Apple официально анонсировала операционную систему iOS 15. Основной фокус был сделан на возможностях искусственного интеллекта, который будет задействован во многих функциях.

Анонсы: iOS 15 представлена официально

К примеру, искусственный интеллект будет определять порядок сортировки и отображения уведомлений, часть из которых будет выводиться сразу, часть – немного позднее. Кроме того, уведомления отобразят фотографии контактов, с ними связанных. Другое важное обновление «сценарии», в которых можно настроить, когда и какие уведомления показывать. К примеру, ночью, в рабочее время или во время отдыха. Также серьезное обновление получит FaceTime, браузер, кошелек и другие стандартные приложения. Еще одной функцией станет мощная система распознавания текста, но для русского языка ее пока не ожидается. Обновления до iOS получат iPhone начиная с 6s (был представлен в 2015 году), а также iPod touch 7 поколения.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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