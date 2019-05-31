Телеком: EE запустила 5G в Объединенном королевстве. Но масштабы скромные

MForum.ru

Телеком: EE запустила 5G в Объединенном королевстве. Но масштабы скромные

31.05.2019, MForum.ru

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Нет, конечно, речь не идет об одной или десятке базовых станций 5G, компания EE начала оказывать услуги 5G в шести городах Объединенного Королевства. Это первая в стране сеть 5G. 



Как ранее и обещал оператор, фрагменты сети 5G запущены в Лондоне, Кардифе, Эдинбурге, Белфасте, Бирмингеме и Манчестере. Теперь оператор будет постепенно расширять сеть. Покрытие еще долго будет фрагментарным даже в городах, где сеть уже запущена. Темпы стройки пока что не слишком велики - на уровне сотни базовых станций 5G в месяц.

При этом "входной билет" обойдется ранним последователям совсем недешево - оператор явно намерен использовать свое монопольное положение на рынке. Цены начнут снижаться только после того, как вырастет конкуренция на рынке.

Между тем британские операторы пока что больше озабочены своими обязательствами по обеспечению покрытия LTE с тем, чтобы охватить 95% страны до 2022 года. Так что в ближайшие годы покрытие 5G в Объединенном Королевстве будет весьма фрагментарным, многие, кто хотел бы пользоваться услугами сети обнаружат, что покрытия нет ни у них дома, ни на работе. И не будет еще несколько лет.

Тарифы также не слишком привлекательны. Базовый пакет для абонентов, которые хотят попробовать 5G - 5 ГБ на месяц. При заявленных оператором средних скоростях в 200 Мбит/c, этот "месячный" пакет можно израсходовать менее, чем за 4 минуты. Серьезно?

Источник картинки: telecoms.com

Абонентам предлагается заключать классический "длинный" контракт - на два года, заплатить стартовую сумму, получить смартфон 5G - Samsung Galaxy S10 5G или Xiaomi Mi MIX 3 5G и затем платить ежемесячно от 50 фунтов до 77 фунтов в зависимости от выбранного тарифа. Источник: telecoms.com 

Кто где в 5G 

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теги: телеком пятое поколение 5G EE новые запуски

© Алексей Бойко, MForum.ru

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