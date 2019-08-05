Слухи: Nubia Z20 отметился в TENAA

05.08.2019, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора появилась информация о смартфоне Nubia Z20, необычном смартфоне с двумя OLED-дисплеями разрешением 2340х1080 точек. Диагональ экрана размещенного на передней панели – 6,42 дюйма, экран, находящийся на задней панели, получил диагональ 5,1 дюйма.

Кроме того, на задней панели разместился разговорный динамик и тройная камера, выполняющая роль как основной, так и камеры для сэлфи. Разрешение ее основного модуля – 48 Мп, в качестве вспомогательных выступают сенсоры с широкоугольным объективом и датчик глубины сцены. В части аппаратной платформы речь идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 855+, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 3900 мАч. Также отметим два дактилоскопических сенсора, размещенных на боковых гранях. Анонс Nubia Z20 состоится 8 августа.