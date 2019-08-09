Анонсы: Nubia Z20 представлен официально

MForum.ru
09.08.2019,
Компания ZTE официально представила смартфон Nubia Z20. Главной особенностью аппарата стало использование сразу двух экранов, на передней и задней панелях. Основной дисплей – 6,42 дюйма Super AMOLED, разрешением FullHD+ без каких-либо вырезов. Экран на задней панели немного скромнее – 5,1 дюйма при разрешении 1520х720 точек.
Во время презентации было предложено много разных вариантов использования – от дополнительной сенсорной панели в играх до запуска двух разных приложений, каждое на своем экране. Кроме того поддерживается функция Always-On Display. Однако самым интересным использованием второго экрана является сэлфи, для которого в Nubia Z20 используется основная строенная камера.
Ее основной сенсор – Sony разрешением 48 Мп с апертурой объектива f/1,7 и оптической стабилизаций. Также предусмотрен 16 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 8 Мп для реализации оптического увеличения. Запись видео может вестись в разрешении 8К.
Внутри Nubia Z20 нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 855+, 6/8 Гб ОЗУ, 128/512 Гб встроенной памяти и аккумулятору емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки 27 Вт. Дактилоскопических сенсоров 2, размещены на боковых торцах. Версия Nubia Z20 с 6 и 128 Гб памяти оценена в 3499 юаней, вариант 8+128 Гб обойдется 3699 юаней, а топовый смартфон с 8 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти – 4199 юаней. Причем, для базовой конфигурации предусмотрена только черная расцветка, а для топовой – черная и черно-красная, тогда как для «средней» версии будет доступен еще и синий вариант.
© Антон Печеровый,
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