Телеком: Билайн Бизнес и Бизнес-инкубатор ВШЭ набирают учеников на онлайн-курс

03.09.2019, MForum.ru

Пресс-релиз. Снова в школу: Билайн Бизнес и Бизнес-инкубатор ВШЭ набирают учеников на онлайн-курс.

3 сентября 2019, Москва — ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики сообщают о запуске онлайн-курса для предпринимателей. Основная задача стартап-школы – рассказать начинающему бизнесмену о том, как превратить идею в успешное предприятие, и какие должны быть первые шаги на этом пути.

Стартап-школа для предпринимателей – совместный образовательный проект Билайн и Бизнес-инкубатора ВШЭ. Проект сочетает опыт Билайн в использовании цифровых инструментов для решения практических задач предпринимателей и экспертизу НИУ ВШЭ в бизнес-образовании. В курс входят 10 бесплатных уроков, содержащих в себе видео, тексты и задания на проверку пройденного материала. Ученики стартап-школы смогут получить все необходимые для ведения бизнеса знания, от описания бизнес-идеи и определения узких мест до практических навыков по работе с командой и тестированию первой версии продукта, в удобном формате.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:

«Запуск онлайн-школы в День знаний – это шаг к реализации нашей стратегической цели по поддержке и обучению молодых предпринимателей. Сегодня, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно не только владеть базовыми знаниями в менеджменте, маркетинге, управлении процессами и стратегическом планировании, но и постоянно самосовершенствоваться, перенимать лучшие практики и применять их в собственном деле. Мы хотим видеть среди начинающих бизнесменов людей, которые уверены в своих силах и на 100% готовы к рыночным реалиям. Именно поэтому вместе с партнерами из Высшей школы экономики мы создали курс, включающий и азы теории предпринимательства, и столь необходимые практические знания».

Директор Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман:

«Создание стартап-школы для онлайн-обучения предпринимателей – это продолжение нашей совместной инициативы по обучению начинающих бизнесменов. Важно отметить, что формат курса поможет им сочетать работу, первые практические шаги, и освоение новых знаний. Задача проекта – помочь участникам повысить эффективность ведения бизнеса, освоив широкий практический опыт Бизнес-инкубатора ВШЭ и экспертизу ПАО «ВымпелКом» по внедрению технологических инструментов для запуска новых продуктов».

Напомним, что Билайн и Высшая школа экономики также проводят серию образовательных семинаров«BusinessUp» для предпринимателей, которые хотят использовать достижения высоких технологий для увеличения продаж. Тренинги уже прошли в Иркутске, Сочи, Самаре и Ростове, на очереди крупнейшие города России: Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Ближайшее мероприятие состоится 12 сентября в Екатеринбурге. В рамках мероприятий эксперты разбирают воронку продаж, лучшие техники, а также дают практические инструменты для роста бизнеса. С запуском онлайн-курса к этой копилке знаний смогут приобщиться все, у кого есть доступ к Интернету.

Ссылка на курс: https://start.hse-inc.ru/

Ссылка на обучающие семинары: http://businessup.hseinc.ru

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теги: телеком Билайн ВымпелКом образование ВШЭ онлайн