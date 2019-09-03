Телеком: Билайн Бизнес и Бизнес-инкубатор ВШЭ набирают учеников на онлайн-курс

MForum.ru
03.09.2019,
Пресс-релиз. Снова в школу: Билайн Бизнес и Бизнес-инкубатор ВШЭ набирают учеников на онлайн-курс.
3 сентября 2019, Москва — ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики сообщают о запуске онлайн-курса для предпринимателей. Основная задача стартап-школы – рассказать начинающему бизнесмену о том, как превратить идею в успешное предприятие, и какие должны быть первые шаги на этом пути.
Стартап-школа для предпринимателей – совместный образовательный проект Билайн и Бизнес-инкубатора ВШЭ. Проект сочетает опыт Билайн в использовании цифровых инструментов для решения практических задач предпринимателей и экспертизу НИУ ВШЭ в бизнес-образовании. В курс входят 10 бесплатных уроков, содержащих в себе видео, тексты и задания на проверку пройденного материала. Ученики стартап-школы смогут получить все необходимые для ведения бизнеса знания, от описания бизнес-идеи и определения узких мест до практических навыков по работе с командой и тестированию первой версии продукта, в удобном формате.
Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:
«Запуск онлайн-школы в День знаний – это шаг к реализации нашей стратегической цели по поддержке и обучению молодых предпринимателей. Сегодня, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно не только владеть базовыми знаниями в менеджменте, маркетинге, управлении процессами и стратегическом планировании, но и постоянно самосовершенствоваться, перенимать лучшие практики и применять их в собственном деле. Мы хотим видеть среди начинающих бизнесменов людей, которые уверены в своих силах и на 100% готовы к рыночным реалиям. Именно поэтому вместе с партнерами из Высшей школы экономики мы создали курс, включающий и азы теории предпринимательства, и столь необходимые практические знания».
Директор Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман:
«Создание стартап-школы для онлайн-обучения предпринимателей – это продолжение нашей совместной инициативы по обучению начинающих бизнесменов. Важно отметить, что формат курса поможет им сочетать работу, первые практические шаги, и освоение новых знаний. Задача проекта – помочь участникам повысить эффективность ведения бизнеса, освоив широкий практический опыт Бизнес-инкубатора ВШЭ и экспертизу ПАО «ВымпелКом» по внедрению технологических инструментов для запуска новых продуктов».
Напомним, что Билайн и Высшая школа экономики также проводят серию образовательных семинаров«BusinessUp» для предпринимателей, которые хотят использовать достижения высоких технологий для увеличения продаж. Тренинги уже прошли в Иркутске, Сочи, Самаре и Ростове, на очереди крупнейшие города России: Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Ближайшее мероприятие состоится 12 сентября в Екатеринбурге. В рамках мероприятий эксперты разбирают воронку продаж, лучшие техники, а также дают практические инструменты для роста бизнеса. С запуском онлайн-курса к этой копилке знаний смогут приобщиться все, у кого есть доступ к Интернету.
Ссылка на курс: https://start.hse-inc.ru/
Ссылка на обучающие семинары: http://businessup.hseinc.ru
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком Билайн ВымпелКом образование ВШЭ онлайн
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
09.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 7. Алексей Корня. Частоты, лицензии, равные права / MForum.ru
05.06. [Новости компаний] Телеком: МегаФон создает цифровую лабораторию 5G в СПбГУ / MForum.ru
31.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон обеспечил учащимся практику / MForum.ru
25.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: ТГУ и Микрон развивают сотрудничество / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 2 5G оснастят Snapdragon 855+ / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Gionee M11 и Gionee M11s / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: LG Q70 – смартфон среднего ценового сегмента / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Упаковка Samsung Galaxy A90 5G раскрыла подробности об устройстве / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16s Pro оснащен Sony IMX586 и Snapdragon 855+ / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: В России появится Vivo Y12 c АКБ 5000 мАч и строенной камерой / MForum.ru
27.08. [Новинки] Слухи: Realme XT замечен в сети / MForum.ru
27.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Reno 2 / MForum.ru
27.08. [Новинки] Анонсы: Olmio A02 – мини-телефон в формате гарнитуры / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Ulefone T2 оценен в $300 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Tab S6 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A50s оснастили 48 Мп камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Компания Samsung анонсировала Galaxy A30s / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: На IFA 2019 LG покажет K40S и K50S / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Pro – самый дешевый 5G-смартфон / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Inoi 288S – металлический слайдер с узнаваемым дизайном / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Открывается все больше деталей о Redmi Note 8 / Note 8 Pro / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Realme 5 и Realme 5 Pro представлены официально / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Опубликованы подробности о будущих новинках Alcatel / MForum.ru