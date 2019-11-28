Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году

28.11.2019, MForum.ru

Соучредитель Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что 5G-смартфоны с ценником 1000 юаней появятся на рынке в 2021 году, а действительно массовыми 5G-сети в Китае станут через 3-4 года.

В 2020 году компания Xiaomi планирует выпустить более 10 смартфонов с поддержкой сетей 5G. Ожидаемый уровень проникновения 5G-сетей на китайском рынке будет составлять 40…50%. Причем в ближайшие 3-4 года этот рынок будет очень быстро развиваться, а Xiaomi сможет извлечь из этого выгоду. Это также стало возможным благодаря хорошему денежному потоку компании и достаточным запасам, которые закладывают хорошую основу для развития бизнеса 5G. По итогам третьего квартала 2019 года средняя цена смартфонов Xiaomi на китайском рынке выросло на 4,6%.