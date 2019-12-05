Телеком: Билайн Университет отмечает 20-летие

MForum.ru
05.12.2019,
Непрерывное образование - это символ нашего времени. Сегодня нельзя научиться в школе или в университете всему, что вам понадобится на работе. И даже если вы хорошо справляетесь со своей работой сегодня, нет никакой гарантии тому, что вы будете в состоянии это делать, скажем, через год - жизнь быстро меняется, меняются задачи, с которыми вы сталкиваетесь в ходе выполнения своей работы.
Появляются новые технологии, которые оказывают влияние на рабочие процессы. Чтобы оставаться "на коне", нужно отслеживать тренды и получать новые знания, новые навыки.
Кому-то удается это делать самостоятельно, благо сегодня для этого есть много возможностей, например, онлайн-образование. Другие привыкли к модели, когда с ними занимается преподаватель, как это было в школе или высшем учебном заведении.
В серьезных компаниях к непрерывному образованию сотрудников относятся серьезно - как минимум, поощряют желание учиться, или даже организуют систему, позволяющую учиться без отрыва от работы. Бесплатно, то есть за счет компании. В свое время, работая в компании Motorola, я имел возможность учиться в Motorola University, это было полезно и познавательно.
В Билайн пошли таким же путем, в 1999 году создав Билайн Университет. Создавал его еще основатель ВымпелКом Дмитрий Зимин, первоначально, как клуб для лидеров и "кадрового резерва" компании. Сотрудники делились опытом, приглашенные бизнес-лидеры из компаний других отраслей, выступали с открытыми лекциями. С 2011 года Билайн Университет начал привлекать внутренних экспертов к обучению сотрудников.
Сегодня Билайн Университет это сообщество экспертов в сфере обучения, тренеров, разработчиков электронных курсов. Благодаря их усилиям создано пространство возможностей для самореализации, обретения или повышения уверенности в себе.
Ежегодно каждый сотрудник компании вместе со своим руководителем намечает планы развития. Билайн Университет помогает эти планы реализовать. Поскольку речь идет, прежде всего, о digital-форматах, обучение доступно всем сотрудникам Билайн на всей территории нашей страны. Доступна и электронная библиотека с бизнес-литературой.
Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета:
«Взрослого человека, пришедшего в большой бизнес, нельзя научить - он может развиваться только самостоятельно. Корпоративный Университет - пространство возможностей для всех, кому не все равно, кто не останавливается в своем развитии всю жизнь, независимо от должности и возраста. Мы сами интенсивно учимся, чтобы предлагать что-то коллегам, осмысляем, что нам это дает и как эти новые знания могут продвинуть других. У нас большие планы. Как получать максимум от мини форматов, как развивать внимательность, как найти большую цель, предназначение и собственную уникальную роль в огромной корпорации, ближайшей команде? Вот такие вопросы мы задаем сами себе».
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теги: телеком Билайн непрерывное образование Билайн Университет
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200 курсов, 18 тысяч учеников – Билайн Университет отмечает 20-летие
5 декабря 2019 года, Москва, пресс-релиз, через Mforum.ru - Один из первых в России корпоративных университетов отмечает в 2019 году 20-летний юбилей. За это время в нем было создано более 200 авторских электронных курсов и более 300 программ очного обучения. Разработанные материалы развивают актуальные компетенции сотрудников Билайн: от эмоционального интеллекта и грамматики русского языка до интернета вещей и блокчейн. Корпоративный университет каждый год обучает 9000 человек, и каждый сотрудник ежегодно в среднем проходит до 5 образовательных программ. Билайн Университет создан в 1999 году основателем ВымпелКом Дмитрием Зиминым и изначально был клубом для лидеров и кадрового резерва компании. В нем сотрудники компании делились опытом, а приглашенные бизнес-лидеры из других отраслей выступали с открытыми лекциями. С 2011 года Билайн Университет сфокусирован на привлечении внутренних экспертов к обучению сотрудников. Сейчас Билайн Университет является сообществом экспертов в сфере обучения, тренеров, разработчиков электронных курсов. Усилия сотрудников Билайн Университета направлены на создание пространства возможностей для самореализации, обретения уверенности, вдохновения и удовольствия от работы. Билайн Университет помогает реализовать планы развития, которые каждый сотрудник ежегодно формирует вместе со своим руководителем. Университет использует digital-форматы обучения, и сотрудникам Билайн на всей территории России доступны необходимые дистанционные курсы. Все сотрудники могут пользоваться электронной библиотекой с актуальной бизнес-литературой, которая доступна также на мобильных устройствах. Обучение в университете способствует построению карьеры в компании и личностному развитию.
Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета:
«Взрослого человека, пришедшего в большой бизнес, нельзя научить - он может развиваться только самостоятельно. Корпоративный Университет - пространство возможностей для всех, кому не все равно, кто не останавливается в своем развитии всю жизнь, независимо от должности и возраста. Мы сами интенсивно учимся, чтобы предлагать что-то коллегам, осмысляем, что нам это дает и как эти новые знания могут продвинуть других. У нас большие планы. Как получать максимум от мини форматов, как развивать внимательность, как найти большую цель, предназначение и собственную уникальную роль в огромной корпорации, ближайшей команде? Вот такие вопросы мы задаем сами себе».
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