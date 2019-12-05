Телеком: Билайн Университет отмечает 20-летие

05.12.2019, MForum.ru

Непрерывное образование - это символ нашего времени. Сегодня нельзя научиться в школе или в университете всему, что вам понадобится на работе. И даже если вы хорошо справляетесь со своей работой сегодня, нет никакой гарантии тому, что вы будете в состоянии это делать, скажем, через год - жизнь быстро меняется, меняются задачи, с которыми вы сталкиваетесь в ходе выполнения своей работы.

Появляются новые технологии, которые оказывают влияние на рабочие процессы. Чтобы оставаться "на коне", нужно отслеживать тренды и получать новые знания, новые навыки.

Кому-то удается это делать самостоятельно, благо сегодня для этого есть много возможностей, например, онлайн-образование. Другие привыкли к модели, когда с ними занимается преподаватель, как это было в школе или высшем учебном заведении.

В серьезных компаниях к непрерывному образованию сотрудников относятся серьезно - как минимум, поощряют желание учиться, или даже организуют систему, позволяющую учиться без отрыва от работы. Бесплатно, то есть за счет компании. В свое время, работая в компании Motorola, я имел возможность учиться в Motorola University, это было полезно и познавательно.

В Билайн пошли таким же путем, в 1999 году создав Билайн Университет. Создавал его еще основатель ВымпелКом Дмитрий Зимин, первоначально, как клуб для лидеров и "кадрового резерва" компании. Сотрудники делились опытом, приглашенные бизнес-лидеры из компаний других отраслей, выступали с открытыми лекциями. С 2011 года Билайн Университет начал привлекать внутренних экспертов к обучению сотрудников.

Сегодня Билайн Университет это сообщество экспертов в сфере обучения, тренеров, разработчиков электронных курсов. Благодаря их усилиям создано пространство возможностей для самореализации, обретения или повышения уверенности в себе.

Ежегодно каждый сотрудник компании вместе со своим руководителем намечает планы развития. Билайн Университет помогает эти планы реализовать. Поскольку речь идет, прежде всего, о digital-форматах, обучение доступно всем сотрудникам Билайн на всей территории нашей страны. Доступна и электронная библиотека с бизнес-литературой.

Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета:

«Взрослого человека, пришедшего в большой бизнес, нельзя научить - он может развиваться только самостоятельно. Корпоративный Университет - пространство возможностей для всех, кому не все равно, кто не останавливается в своем развитии всю жизнь, независимо от должности и возраста. Мы сами интенсивно учимся, чтобы предлагать что-то коллегам, осмысляем, что нам это дает и как эти новые знания могут продвинуть других. У нас большие планы. Как получать максимум от мини форматов, как развивать внимательность, как найти большую цель, предназначение и собственную уникальную роль в огромной корпорации, ближайшей команде? Вот такие вопросы мы задаем сами себе».

пресс-релиз компании Билайн

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