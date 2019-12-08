IT | Конспекты: Вань Цянь, Huawei, о успехах и планах компании на российском рынке СХД

MForum.ru
08.12.2019,
Вань Цянь (Wang Qian, он же Майкл в России), директор направления решений для ЦОД, Huawei Enterprise в России. Отвечает за продажи в России систем хранения данных (СХД), платформ виртуализации, Big Data и так далее. Вашему вниманию - конспект выступления г-на Вань Цянь на встрече с представителями медиа 5 декабря 2019 года в Москве.
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теги: IT СХД all-flash
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