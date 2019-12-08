IT | Конспекты: Вань Цянь, Huawei, о успехах и планах компании на российском рынке СХД

08.12.2019, MForum.ru

Вань Цянь (Wang Qian, он же Майкл в России), директор направления решений для ЦОД, Huawei Enterprise в России. Отвечает за продажи в России систем хранения данных (СХД), платформ виртуализации, Big Data и так далее. Вашему вниманию - конспект выступления г-на Вань Цянь на встрече с представителями медиа 5 декабря 2019 года в Москве.

Хотел бы поделиться с вами взглядами Huawei на тренды текущего рынка и видение ближайшего будущего.

На картинке представлены оценки роста доли рынка решений Huawei на российском рынке СХД. Можно отметить, что с 2015 года по 2019 год средний ежегодный рост превышал 50%. Сопоставимые результаты показывает Huawei и на глобальном рынке. Картинка говорит о динамике рынка, измеряемого в штуках. Таким образом, Huawei претендует на лидерство среди других вендоров, представленных на российском рынке СХД.

Представленные цифры включают продажи всех видов СХД - это и "классика", и all-flashm, гибридные, облачные и т.п.

Следует особо отметить на тренды, главенствующие на рынках твердых дисков. Прежде всего, это снижение цены на flash-накопители, цена которых (показанная на графике красной линией) приблизилась к цене на "классические" механические накопители на базе HDD (синяя линия).

Более того, ряд крупнейших производителей накопителей, такие, как Western Digital и Seagate уже перестали выпускать диски по классическим технологиям. Например, сняты с производства механические накопители Enterprise-класса SAS 10K и SAS 15K в 1Q2018, WD прекратила анонсировать новые линейки "классики". С октября 2019 года в Seagate заменили свою линейку высокопроизводительных дисков на SSD и сообщили, что с этого времени не планируют выпускать высокопроизводительные СХД на базе классической механической технологии.

Второй тренд, который хочется отметить, это рост объемов отгрузок SSD-накопителей на российском рынке. Если в 2016 году 80% рынка обеспечивали классические механические диски, а на долю SSD оставалось всего 20%, то в 2019 году на долю SSD приходится уже 43% рыночной доли (в штуках). Можно прогнозировать, что в 2020-2021 году объемы поставки SSD на российском рынке начнут превалировать над объемами поставки обычных дисков.

Вань Цянь отмечает, что в Huawei начали выпускать all-flash системы (AFA) не в 2019 году, а существенно ранее. Первые AFA Huawei появились в 2009 году, а в России они доступны с 2010 года. Подробнее об эволюции СХД Dorado будет рассказано чуть позднее.

Если говорить о российском рынке СХД AFA (то есть твердотельных накопителей), то еще в 2015 году доля Huawei на нем была незначительной. В следующие четыре года компания добилась существенного поступательного роста. По итогам первого полугодия 2019 года, доля компании Huawei на рынке AFA-систем достигла 25%, что обеспечивает китайской компании первое место на российском рынке в этом сегменте.

На круговой диаграмме слева показано видение Huawei структуры продуктовой линейки компании в ближайшем будущем.

Нетрудно убедиться, что основные надежды в компании связывают с отгрузками AFA, около 70% объема продаж придется на all-flash решения. Вторая позиция - у так называемых гибридных решений. Третья - за решениями, связанными с обработкой баз данных. Гиберконвергентные системы и программно-определяемые СХД займут свои ниши.

График справа, столбчатая диаграмма, которая показывает планы компании занять лидирующее место на российском рынке СХД AFA. Сейчас компания занимает в этом сегменте второе место. Заказчики и партнеры все чаще выбирают решения Huawei, что позволяет г-ну Вань Цянь рассчитывать на получение первого места на рынке СХД уже через 2 года.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: IT СХД all-flash