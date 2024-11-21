Вычислительная техника: ФЦПРИИ закупит сервера и телеком-оборудование для обучения ИИ на 665 млн рублей

MForum.ru
21.11.2024,
ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития ИИ» (ФЦПРИИ) закупит сервера и телеком-оборудование для обучения ИИ на 665 млн рублей, узнали Ведомости.
Планируется закупить 8 серверов на базе GPU на 412,97 млн (в среднем по 51,6 млн каждый), СХД двух типов на 87,89 млн и 89,06 млн и серверы двух типов на 8,9 млн и 11,3 млн рублей. Судя по такому комплекту, речь идет о планах создания небольшого, но высокопроизводительного вычислительного кластера, который можно будет использоваться в различных целях, от обучения ИИ до выполнения сложных вычислений.
Средняя цена сервера в 50 млн рублей – это индикатор того, что речь может идти о серверах на базе каких-то продуктов из 200-й линейки американской Nvidia, например, H200. Такие сервера могут представить и российские производители, например, DataРу, Гравитон, Тринити или другие.
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теги: вычислительная техника госзакупки искусственный интеллект
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