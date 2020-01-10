MForum.ru
10.01.2020,
Одним из самых любопытных экспонатов CES 2020 стал смартфон Cyrcle Phone, представляющий собой устройство с круглым экраном. Новинка находится на стадии рабочего прототипа, на создание которого разработчикам потребовалось порядка 5 лет.
По утверждениям авторов концепта основное внимание было уделено удобству использования устройства. По их мнению, за счет круглой формы он отлично помещается в любой карман и удобно лежит в руке. Основной трудностью при создании Cyrcle Phone стала адаптация ОС Android для круглого экрана. Другой интересной особенностью стали целых 2 выхода под наушники, что может быть полезно при совместном прослушивании музыки. Релиз устройства ожидается в следующем году.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.01. [Новинки] Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10 / MForum.ru
27.12. [ПО] Это интересно: Huawei Mobile Services – альтернатива сервисам Google / MForum.ru
26.12. [Новинки] Это интересно: ОАО «РЖД» переходит на отечественную операционную систему «Аврора» / MForum.ru
24.12. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие бюджетные смартфоны 2019 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Mi Mix Alpha привезут в Россию / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Sony готовится анонсировать Xperia 5 Plus / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Vsmart Active 3 представлен официально / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон Realme X50 отметился в TENAA / MForum.ru
31.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Color представлены официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro прошли сертификацию в Китае / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: INOI 104 – мобильный телефон с дизайном домашнего радиотелефона / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 3 Pro – 5G-смартфон на Snapdragon 765G / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 3 – первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 1000L / MForum.ru
27.12. [ПО] Это интересно: Huawei Mobile Services – альтернатива сервисам Google / MForum.ru