CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном

10.01.2020, MForum.ru

Одним из самых любопытных экспонатов CES 2020 стал смартфон Cyrcle Phone, представляющий собой устройство с круглым экраном. Новинка находится на стадии рабочего прототипа, на создание которого разработчикам потребовалось порядка 5 лет.

По утверждениям авторов концепта основное внимание было уделено удобству использования устройства. По их мнению, за счет круглой формы он отлично помещается в любой карман и удобно лежит в руке. Основной трудностью при создании Cyrcle Phone стала адаптация ОС Android для круглого экрана. Другой интересной особенностью стали целых 2 выхода под наушники, что может быть полезно при совместном прослушивании музыки. Релиз устройства ожидается в следующем году.