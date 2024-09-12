Анонсы: Утечка рендеров Samsung Galaxy M55s 5G демонстрирует уникальный дизайн

MForum.ru
12.09.2024,
Первая информация о Samsung Galaxy M55s появилась в июле, когда он получил сертификацию Wi-Fi Alliance. В прошлом месяце новинка прошла через Geekbench, что подтвердило наличие чипсета Snapdragon 7 Gen 1.
Теперь в сеть попали рендеры новинки. И это интересно: если они соответствуют действительности, Samsung Galaxy M55s может получить уникальный дизайн с не менее чем тремя различными текстурами на (вероятно, пластиковой) задней панели. Тем более что даже топовая модель Galaxy S24 Ultra не может похвастаться чем-то подобным.
В плане спецификаций Galaxy M55s, скорее всего, будет очень похож на уже доступные M55 и F55, но дизайн (по крайней мере, в этой утекшей цветовой гамме) определенно выделит его на фона аналогов.
Если верить источнику, опубликовавшему рендеры, M55s получит 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии. Объем встроенной памяти одной из версий (вероятно тоже базовой) новинки составит 128 Гб (с возможностью расширения картами microSD).
Диагональ экрана 6,67-дюйма, технология Super AMOLED, разрешение 1080x2400 при частоте обновления 120 Гц. Также отметим тройную тыловую камеру (50 МП основная с OIS, 8 МП сверхширокоугольная, 2 МП макро), 50 МП камеру для селфи, и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт.
© Антон Печеровый,
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