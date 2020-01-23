Билайн вводит степ-тарификацию голосовых сервисов для корпоративных клиентов

MForum.ru

Билайн вводит степ-тарификацию голосовых сервисов для корпоративных клиентов

23.01.2020, MForum.ru

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Билайн Бизнес объявил о запуске новой тарифной линейки "Шаг вперед", основанной на степ-тарификации. Новое предложение адресовано корпоративным клиентам, которые пользуются голосовыми услугами, включая IP-телефонию. Степ-тарификация будет применяться также для услуги "бесплатных вызовов" 8-800.

Степ-тарификация - это пошаговое снижение стоимости при достижении определенных объемов трафика в течение месяца. То есть, чем больше востребованный объем трафика в течение месяца, тем ниже цена. Тариф не предусматривает "минимальный счет", чем меньше трафика, тем меньше платит клиент. Соответственно, не нужно платить за неиспользованные объемы устройств. 

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: «Среди наших клиентов давно уже был зафиксирован спрос на тарификацию шаг-за-шагом. И теперь, после существенной доработки биллингов, мы готовы предоставить им решение «Шаг вперед». Пошаговый формат расчета особенно актуален для клиентов с большими, но непостоянными объемами трафика. Например, это актуально для всех сезонных бизнесов, для ритейлов в период распродаж или, напротив, спада покупательской активности, для колл-центров с пиковыми сезонными нагрузками. За счет использования степ-тарификации они смогут оптимизировать затраты на голосовые услуги и сэкономить до 40% по этой статье расходов».

Билайн использовал далеко не первый раз использует степ-тарификацию. Еще в 2006 году, компания предлагала тарифы "Бизнес-формула" и "Секрет успеха", а также услугу "SMS-степ", основанную на этой модели ценообразования.   

Пресс-релиз компании Билайн.

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теги: телеком Билайн ВымпелКом тарифы тарификация Билайн Бизнес

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