Слухи: Анонс Nubia Red Magic 5G отложат

15.02.2020, MForum.ru

Отмена MWC 2020 внесла коррективы в планы многих компаний и Nubia не стала исключением. К Всемирному мобильному конгрессу компания готовила смартфон Red Magic 5G, однако его анонс состоится позже.

Главной особенностью новинки станет дисплей с частотой обновления 144 Гц. В части остальных спецификаций в активе Nubia Red Magic 5G ожидается 6,65-дюймовый дисплей разрешением 1080x2340 точек, чипсет Snapdragon 865, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти UFS 3.1, тыловая камера с основным сенсором разрешением 64 Мп, 16 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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