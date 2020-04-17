Анонсы: Состоялся глобальный анонс Nubia Red Magic 5G

17.04.2020, MForum.ru

Состоялся глобальный анонс смартфона Nubia Red Magic 5G, оснащенного AMOLED-экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 Гц и сенсором с частотой опроса 240 Гц. Из геймерских фич отметим сенсорные курки на торцах и активное воздушное охлаждение.

Внутри Nubia Red Magic 5G нашлось место для чипсета Snapdragon 865, строенной тыловой камере (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), поддержке NFC и аккумулятору емкостью 4500 мАч. Для рынка Америки и Европы будет предложено 3 варианта смартфона. Черная и красная версия в конфигурации 8/128 Гб обойдется в $579, а красно-голубая версия 12/256 Гб оценена в $649.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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