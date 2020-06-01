Тарифы: МегаФон предложил новый тариф в линейке "Всегда на связи"

MForum.ru

Тарифы: МегаФон предложил новый тариф в линейке "Всегда на связи"

01.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МегаФон запустил тариф, разработанный совместно с техноблогером Валентином Петуховым, которого многие из вас знают, как Вилса (Wylsacom).

Без переплат. Интернет Wylsakom edition

Это безлимитный тариф "Без переплат. Интернет Wylsakom edition", включающий безлимитный трафик на YouTube, безлимитное общение в соцсетях и мессенджерах (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope) и 25 ГБ интернета в месяц. Другие плюсы - защита от платных подписок и возможность общения в мессенджерах даже, если баланс счета снизился до нуля. Как и во в других тарифах линейки Без переплат, оплаченные, но неиспользованные гигабайты остаются за абонентом (до 100 ГБ), ими можно воспользоваться в любой момент, если не хватило 25 ГБ в месяц. Также их можно бесплатно раздавать со смартфона по Wi-Fi себе на другие устройства или близким, без ограничения скорости и без необходимости платить за возможность раздачи интернета.

В регионах, где действует тариф, а это большинство городов России, абонплата может быть разной, например, если в Москве тариф предусматривает выплаты 550 рублей в месяц, то в Санкт-Петербурге абонплата составляет 500 рублей. В тариф включено от 300 до 500 минут голосового трафика (зависит от региона), звонки на номера МегаФон не тарифицируются.

«МегаФон первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера. Вилса – не просто лицо проекта, а полноправный участник: он разрабатывал вместе с нами как условия тарифа, так и возможные активации с абонентами, - отмечает Илья Александров, директор по digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона, - Вилса делает свой канал 9 лет, у него больше 9 миллионов подписчиков и почти 2 миллиарда просмотров на ютубе. Это огромное медиа, которое и станет главным каналом продвижения нового тарифа».

«Много лет пользуюсь МегаФоном и очень рад, что представилась возможность трансформировать свой опыт абонента в специальный тариф, - комментирует Валентин Петухов, - Я, как и все современные пользователи, от оператора хочу адекватной цены, качественной связи, доступного интернета и дополнительных приятных опций. Все это и даже больше дает тариф Wylsacom Edition. Как положено, звонко, по красоте!»

Тем, кто начнет пользоваться новым тарифом, сможет участвовать в ежемесячных розыгрышах гаджетов от Вилсы, обращаться к блогеру за личной консультацией по телефону на тему гаджетов и технологий. Кроме того, абоненты смогут выбирать темы для видео, которые будет освещать Вилса на своем канале.

Перейти на новый тариф можно самостоятельно на сайте или с помощью консультантов в салонах связи МегаФон. Самые подробные данные о тарифе - в его официальном описании, .pdf.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: тарифы МегаФон #безпереплат

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

20.05. [Новости компаний] Тарифы: МегаФон обновил тарифы - встречайте Всегда на связи #БезПереплат / MForum.ru

07.02. [Краткие новости] Билайн предлагает скидку на 50% на смартфоны Samsung / MForum.ru

25.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене / MForum.ru

26.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Cмартфон Huawei с пакетом связи в подарок и рассрочкой в «Билайн» / MForum.ru

20.04. [Новости компаний] Роуминг: У Tele2 новый роуминг-партнер в Японии / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 8 ms, lookup=0 ms, find=8 ms

Последние сообщения в форумах

30.05.2020 12:46 ArtemPro13 Тема: Электронные деньги
Я еще QIWI люблю на равне с ЯНдекс
30.05.2020 12:43 ArtemPro13 Тема: Видеорегистратор в авто, какой выбрать?
BlackVue DR900S-1CH - топ выбор
29.05.2020 17:16 afilatova Тема: Нужны отзывы о мобильном телефоне Vertex Impress Forest
Думаю приобрести что-нибудь из Вертексов, пока что остановилась на модели мобильного телефона Vertex Impress Forest. Кто пользовался или просто знает - посоветуйте что нибудь дельное. Или похожую по ...
29.05.2020 17:12 afilatova Тема: Ищу нормальный смартфон-бюджетник, может быть Вертекс взять?
Берите Vertex Impress Eagle 3G. У меня с этим смартфоном особых проблем не возникало, полгода пользуюсь. Не тупит, батарея слегка нагревается, так и во всех других так было. Камера да может и ...
29.05.2020 17:11 afilatova Тема: Хочу себе Vertex. Какую модель посоветуете?
Vertex Impress Tiger 4G - это мой любимый тигренок, заряжается с нуля за 1,5-2 часа, не виснет, шустрячок, загружается все быстро, ведь 4G. Использую по полной – кино, музыка, общение – зарядки на ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru

01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru

01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru

28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru

26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru

25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru

21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: