Тарифы: МегаФон предложил новый тариф в линейке "Всегда на связи"

01.06.2020, MForum.ru

МегаФон запустил тариф, разработанный совместно с техноблогером Валентином Петуховым, которого многие из вас знают, как Вилса (Wylsacom).

Это безлимитный тариф "Без переплат. Интернет Wylsakom edition", включающий безлимитный трафик на YouTube, безлимитное общение в соцсетях и мессенджерах (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope) и 25 ГБ интернета в месяц. Другие плюсы - защита от платных подписок и возможность общения в мессенджерах даже, если баланс счета снизился до нуля. Как и во в других тарифах линейки Без переплат, оплаченные, но неиспользованные гигабайты остаются за абонентом (до 100 ГБ), ими можно воспользоваться в любой момент, если не хватило 25 ГБ в месяц. Также их можно бесплатно раздавать со смартфона по Wi-Fi себе на другие устройства или близким, без ограничения скорости и без необходимости платить за возможность раздачи интернета.

В регионах, где действует тариф, а это большинство городов России, абонплата может быть разной, например, если в Москве тариф предусматривает выплаты 550 рублей в месяц, то в Санкт-Петербурге абонплата составляет 500 рублей. В тариф включено от 300 до 500 минут голосового трафика (зависит от региона), звонки на номера МегаФон не тарифицируются.

«МегаФон первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера. Вилса – не просто лицо проекта, а полноправный участник: он разрабатывал вместе с нами как условия тарифа, так и возможные активации с абонентами, - отмечает Илья Александров, директор по digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона, - Вилса делает свой канал 9 лет, у него больше 9 миллионов подписчиков и почти 2 миллиарда просмотров на ютубе. Это огромное медиа, которое и станет главным каналом продвижения нового тарифа».

«Много лет пользуюсь МегаФоном и очень рад, что представилась возможность трансформировать свой опыт абонента в специальный тариф, - комментирует Валентин Петухов, - Я, как и все современные пользователи, от оператора хочу адекватной цены, качественной связи, доступного интернета и дополнительных приятных опций. Все это и даже больше дает тариф Wylsacom Edition. Как положено, звонко, по красоте!»

Тем, кто начнет пользоваться новым тарифом, сможет участвовать в ежемесячных розыгрышах гаджетов от Вилсы, обращаться к блогеру за личной консультацией по телефону на тему гаджетов и технологий. Кроме того, абоненты смогут выбирать темы для видео, которые будет освещать Вилса на своем канале.

Перейти на новый тариф можно самостоятельно на сайте или с помощью консультантов в салонах связи МегаФон. Самые подробные данные о тарифе - в его официальном описании, .pdf.

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теги: тарифы МегаФон #безпереплат