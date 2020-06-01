Тарифы: МегаФон предложил новый тариф в линейке "Всегда на связи"

MForum.ru
01.06.2020,
МегаФон запустил тариф, разработанный совместно с техноблогером Валентином Петуховым, которого многие из вас знают, как Вилса (Wylsacom).
Это безлимитный тариф "Без переплат. Интернет Wylsakom edition", включающий безлимитный трафик на YouTube, безлимитное общение в соцсетях и мессенджерах (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope) и 25 ГБ интернета в месяц. Другие плюсы - защита от платных подписок и возможность общения в мессенджерах даже, если баланс счета снизился до нуля. Как и во в других тарифах линейки Без переплат, оплаченные, но неиспользованные гигабайты остаются за абонентом (до 100 ГБ), ими можно воспользоваться в любой момент, если не хватило 25 ГБ в месяц. Также их можно бесплатно раздавать со смартфона по Wi-Fi себе на другие устройства или близким, без ограничения скорости и без необходимости платить за возможность раздачи интернета.
В регионах, где действует тариф, а это большинство городов России, абонплата может быть разной, например, если в Москве тариф предусматривает выплаты 550 рублей в месяц, то в Санкт-Петербурге абонплата составляет 500 рублей. В тариф включено от 300 до 500 минут голосового трафика (зависит от региона), звонки на номера МегаФон не тарифицируются.
«МегаФон первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера. Вилса – не просто лицо проекта, а полноправный участник: он разрабатывал вместе с нами как условия тарифа, так и возможные активации с абонентами, - отмечает Илья Александров, директор по digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона, - Вилса делает свой канал 9 лет, у него больше 9 миллионов подписчиков и почти 2 миллиарда просмотров на ютубе. Это огромное медиа, которое и станет главным каналом продвижения нового тарифа».
«Много лет пользуюсь МегаФоном и очень рад, что представилась возможность трансформировать свой опыт абонента в специальный тариф, - комментирует Валентин Петухов, - Я, как и все современные пользователи, от оператора хочу адекватной цены, качественной связи, доступного интернета и дополнительных приятных опций. Все это и даже больше дает тариф Wylsacom Edition. Как положено, звонко, по красоте!»
Тем, кто начнет пользоваться новым тарифом, сможет участвовать в ежемесячных розыгрышах гаджетов от Вилсы, обращаться к блогеру за личной консультацией по телефону на тему гаджетов и технологий. Кроме того, абоненты смогут выбирать темы для видео, которые будет освещать Вилса на своем канале.
Перейти на новый тариф можно самостоятельно на сайте или с помощью консультантов в салонах связи МегаФон. Самые подробные данные о тарифе - в его официальном описании, .pdf.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: тарифы МегаФон #безпереплат
Публикации по теме:
20.05. [Новости компаний] Тарифы: МегаФон обновил тарифы - встречайте Всегда на связи #БезПереплат / MForum.ru
07.02. [Краткие новости] Билайн предлагает скидку на 50% на смартфоны Samsung / MForum.ru
25.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене / MForum.ru
26.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Cмартфон Huawei с пакетом связи в подарок и рассрочкой в «Билайн» / MForum.ru
20.04. [Новости компаний] Роуминг: У Tele2 новый роуминг-партнер в Японии / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru
01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru
01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru
28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru
25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru
21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru