Акции: МегаФон предлагает тест-драйв #ненормальнобыстрого интернета

MForum.ru

Акции: МегаФон предлагает тест-драйв #ненормальнобыстрого интернета

20.01.2021, MForum.ru

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С 18 января 2021 по 1 марта 2021 года московский "МегаФон" предлагает подключить тариф линейки "Без переплат". Всем, кто это сделает обещан безлимитный интернет на месяц.

Для того, чтобы можно было воспользоваться условиями акции, должно выполняться одно из трех условий:

- смена тарифа для существующих абонентов;

- переход от другого оператора с сохранением номера (MNP);

- подключение тарифа на новую SIM-карту.

#Ненормальнобыстрым МегаФон называет свой интернет поскольку вот уже четыре года подряд именно эта сеть получает награду Speedtest Award by Ookla за самый быстрый интернет по результатам анализа тестов скорости среди российских пользователей.

Средняя скорость скачивания: 32.79 Мбит/c; средняя скорость загрузки: 13,22 Мбит/c - данные получены по итогам 2,9 млн тестов скорости.

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теги: телеком акции МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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