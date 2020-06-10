Акции: МегаФон подарит месяц связи путешественникам по России

MForum.ru
10.06.2020,
МегаФон подарит месяц связи тем, кто выберет отдых в России через Booking.com. Для того, чтобы воспользоваться акцией, необходимо забронировать один из более, чем 64 тысяч российских отелей до конца 2020 года.
Оплатив проживание в забронированной гостинице на любой срок, абонент получит скидку 100% на абонентскую плату на месяц, на любом тарифном плане. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель. Ее можно получить несколько раз за год, если между между датами двух бронирований прошло более 1 месяца.
Как видим, есть бонусы и для тех, кто уже получил возможность выезжать за пределы России.
В рамках акции «Роуминг с Booking» предоставляется ежедневно пакет 60 входящих минут и исходящих минут в РФ, 1 ГБ интернета. При исчерпании пакета минут до конца дня работы опции включается поминутная и помегабайтная тарификация:
Бронировать отели в России или за рубежом в рамках акции следует через лендинг на Booking.com. Детальные условия оферты вы найдете здесь, .pdf для России и здесь для зарубежных поездок.
«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Как я оцениваю эту акцию? Как привлекательную. Это приятно и полезно - получить возможность бесплатного пользования связью только за факт бронирования на Booking.com. Я, например, именно этим сервисом уже несколько лет подряд пользовался для бронирования отелей при выезде на отдых. Собираюсь пользоваться и в дальнейшем и предложение МегаФон в этом плане - просто подарок. Может ли выиграть Booking.com? Ответ - да. Эта акция привлечет внимание к сервису, а также позитивно повлияет на лояльность уже имеющихся клиентов. таких, как я.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: тренды
Публикации по теме:
02.06. [Новости компаний] Акции: Перевод по системе Золотая Корона примут в розничных салонах. До конца июня это почти ничего не стоит / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] Благотворительность: МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Платное ТВ: Российский рынок платного ТВ в 1q2020 - без роста / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Акции: Билайн предлагает 2 месяца бесплатных фильмов и сериалов / MForum.ru
08.05. [Новости компаний] Тарифы: МегаФон запустил конвергентный тариф - ничего лишнего / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации HTC Desire 20 Pro / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыта российская цена Sony Xperia 1 II / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds 3i доступны для предзаказа в России / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Y8P доступен России / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo X50 представлен официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 11 SE – 5G-смартфон за $279 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A21s / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru
01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru
01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru
28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru