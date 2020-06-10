Акции: МегаФон подарит месяц связи путешественникам по России

10.06.2020, MForum.ru

МегаФон подарит месяц связи тем, кто выберет отдых в России через Booking.com. Для того, чтобы воспользоваться акцией, необходимо забронировать один из более, чем 64 тысяч российских отелей до конца 2020 года.

Оплатив проживание в забронированной гостинице на любой срок, абонент получит скидку 100% на абонентскую плату на месяц, на любом тарифном плане. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель. Ее можно получить несколько раз за год, если между между датами двух бронирований прошло более 1 месяца.

Как видим, есть бонусы и для тех, кто уже получил возможность выезжать за пределы России.

В рамках акции «Роуминг с Booking» предоставляется ежедневно пакет 60 входящих минут и исходящих минут в РФ, 1 ГБ интернета. При исчерпании пакета минут до конца дня работы опции включается поминутная и помегабайтная тарификация:

все входящие звонки — 60 ₽ в минуту;

исходящие звонки в РФ — 60 ₽ в минуту;

мобильный интернет — 9,9 ₽ за МБ.

Бронировать отели в России или за рубежом в рамках акции следует через лендинг на Booking.com. Детальные условия оферты вы найдете здесь, .pdf для России и здесь для зарубежных поездок.

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Как я оцениваю эту акцию? Как привлекательную. Это приятно и полезно - получить возможность бесплатного пользования связью только за факт бронирования на Booking.com. Я, например, именно этим сервисом уже несколько лет подряд пользовался для бронирования отелей при выезде на отдых. Собираюсь пользоваться и в дальнейшем и предложение МегаФон в этом плане - просто подарок. Может ли выиграть Booking.com? Ответ - да. Эта акция привлечет внимание к сервису, а также позитивно повлияет на лояльность уже имеющихся клиентов. таких, как я.

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