Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально

12.01.2021, MForum.ru

В рамках CES 2021 бренд Motorola представил смартфон Moto One 5G Ace. Как несложно догадаться по названию, новинка поддерживает сети 5G. Ее «сердцем» стал чипсет Qualcomm Snapdragon 750G дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.

Разрешение 6,7-дюймового дисплея новинки составляет 2400x1080 точек, вырез под фронтальную камеру круглой формы. Тыловая камера базируется основном сенсоре разрешением 48 Мп, в качестве вспомогательных применены 12 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки. Емкость АКБ составляет 5000 мАч. В США купить Moto One 5G Ace со 128 Гб встроенной памяти можно за $399,99 уже с 13 января.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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