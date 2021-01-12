Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально

MForum.ru
12.01.2021,
В рамках CES 2021 бренд Motorola представил смартфон Moto One 5G Ace. Как несложно догадаться по названию, новинка поддерживает сети 5G. Ее «сердцем» стал чипсет Qualcomm Snapdragon 750G дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.
Разрешение 6,7-дюймового дисплея новинки составляет 2400x1080 точек, вырез под фронтальную камеру круглой формы. Тыловая камера базируется основном сенсоре разрешением 48 Мп, в качестве вспомогательных применены 12 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки. Емкость АКБ составляет 5000 мАч. В США купить Moto One 5G Ace со 128 Гб встроенной памяти можно за $399,99 уже с 13 января.
© Антон Печеровый,
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