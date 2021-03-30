Анонсы: Xiaomi Mi Band 6 представлен официально

30.03.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смарт-браслет Mi Band 6. Относительно прошлогоднего Mi Band 5 новика получила экран, площадь которого почти на 50% больше. Диагональ дисплея Mi Band 6 составляет 1,56 дюйма. Рост диагонали экрана достигнут за счет минимизации отступов сверху и снизу.

Аналогично смарт-браслетам прошлых поколений, Xiaomi Mi Band 6 оснащен AMOLED-дисплеем. Его разрешение составляет 486х152 точки, а пиковая яркость – 450 нит.

В части функционала можно отметить поддержку 30 режимов тренировок, автоматическое распознавание 6 видов активности мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови и качества сна (включая качество дыхания во сне). Емкость аккумулятора – 125 мАч, заявленная автономность – до двух недель. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0 LE.

Цена составит 229 / 279 юаней за версию с NFC и без нее, соответственно. Для европейского рынка цена составит 45 евро за версию без NFC, информации о доступности в России пока нет.