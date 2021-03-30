MForum.ru
30.03.2021,
Компания Xiaomi официально анонсировала смарт-браслет Mi Band 6. Относительно прошлогоднего Mi Band 5 новика получила экран, площадь которого почти на 50% больше. Диагональ дисплея Mi Band 6 составляет 1,56 дюйма. Рост диагонали экрана достигнут за счет минимизации отступов сверху и снизу.
Аналогично смарт-браслетам прошлых поколений, Xiaomi Mi Band 6 оснащен AMOLED-дисплеем. Его разрешение составляет 486х152 точки, а пиковая яркость – 450 нит.
В части функционала можно отметить поддержку 30 режимов тренировок, автоматическое распознавание 6 видов активности мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови и качества сна (включая качество дыхания во сне). Емкость аккумулятора – 125 мАч, заявленная автономность – до двух недель. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0 LE.
Цена составит 229 / 279 юаней за версию с NFC и без нее, соответственно. Для европейского рынка цена составит 45 евро за версию без NFC, информации о доступности в России пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.03. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 6 замечен на фото / MForum.ru
12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru
22.02. [Новости компаний] 5G: Ericsson расширил свою линейку решений 5G RAN и Massive MIMO / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Состоялся международный релиз Honor Band 6 / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 6 представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Cubot KingKong 5 Pro – крепыш с АКБ 8000 мАч / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme V13 на Dimensity 700 представят 31 марта / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Realme C25 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: POCO F3 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 6 замечен на фото / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52 представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A72 представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Realme C25 с Helio G70 и 48 Мп камерой представят 23 марта / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E3 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Немецкий смартфон Carbon 1 MK II добрался до прилавков / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 5 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Realme 8 Pro замечен на AliExpress / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru