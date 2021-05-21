Анонсы: ZTE Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами представлен официально

21.05.2021, MForum.ru

Компания ZTE официально анонсировала смартфон Nubia Z30 Pro, который оснащен сразу тремя сенсорами разрешением 64 Мп. Помимо привычной роли основного сенсора тыловой камеры, 64 Мп модули используются как сенсор с широкоугольной оптикой и для портретной съемки.

Дополняет трио сенсор разрешением 8 Мп с перископной оптикой, что позволяет обеспечить 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум. Естественно, реализованы разные режимы съемки, одним из которых является астрофотография.

В части остальных спецификаций в активе ZTE Nubia Z30 Pro присутствуют 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек с круглым вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп и встроенным дактилоскопическим сенсором, 8/12/16 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, также АКБ емкостью 4200 мАч.

Для смартфона на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888 емкость аккумулятора невысока, но ZTE внедрила сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт, позволяющую полностью зарядить АКБ за 15 минут. Цены ZTE Nubia Z30 Pro составят 4999 / 5399 / 5999 юаней за версии 8+128/12+256/16+512 Гб.