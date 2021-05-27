Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд

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Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд

27.05.2021, MForum.ru

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По данным Counterpoint Research, выручка от продаж смартфонов на мировом рынке в первом квартале 2021 года составляет 113 миллиардов долларов, что становится новым рекордом. Мировые поставки смартфонов увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув цифры в 354 миллионов единиц.

Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд

Во многом, значительное увеличение годовых темпов роста связано с плохими продажами в том же квартале 2020 года, когда начали вводиться пандемийные ограничения. Несмотря на дефицит предложения, в этом квартале отраслевая цепочка поставок отдает приоритет пяти ведущим брендам, что позволяет им запускать флагманские продукты раньше обычного цикла.

Благодаря сильным показателям серии iPhone 12 (и iPhone 12 Pro Max в частности), Apple получила рекордную долю выручки в первом квартале. Нельзя не отметить и успехи Xiaomi, OPPO и Vivo, которые успешно поделили часть рынка, ранее занимаемую смартфонами Huawei. Рост доходов и поставок Samsung в основном связан с успехом серии S21. Компания также довольно успешно работает на рынке складных смартфонов, однако в этом сегменте конкуренция будет только расти. Особенно после того, как в него придут другие производители.

Тарун Патак, директор по исследованиям Counterpoint Research, заявил: «Дефицит полупроводников повлиял на общий ландшафт поставок и увеличил время доставки микросхем. Однако мы видим, что компании ищут диверсифицированные стратегии производства для сокращения количества наборов микросхем во второй половине этого года. Эта нехватка может привести к увеличению цены на отдельные детали на 5-10%, что производители мобильных телефонов компенсируют это за счет инноваций в спецификации материалов (BoM). В конечном итоге, чтобы избежать повторяющихся геополитических проблем, страны будут инвестировать в модернизацию внутренних цепочек поставок. Это снизит зависимость от иностранных производителей».

© Антон Печеровый, MForum.ru , по инфомрации gizchina.com

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