Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально

28.05.2021, MForum.ru

Компания ZTE официально представила смартфон Nubia Red Magic 6R, адресованный любителям мобильных игр. Новинка базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, частота опроса сенсора 360 Гц, сенсорные курки опрашиваются с частотой 400 Гц, а частота обновления экрана достигает 144 Гц.

Дисплей Nubia Red Magic 6R представляет собой 6,67-дюймовую SuperAMOLED-матрицу разрешением 2400x1080 точек, пиковой яростью 770 нит и встроенным дактилоскопическим сенсором. Также отметим функционал вывода изображения на большой экран и многоуровневую систему охлаждения.

Также отметим достойную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп и вспомогательными 8 (широкоугольный), 5 (макро) и 2 (датчик глубины) сенсорами. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Емкость батареи невелика – 4200 мАч, но он компенсируется быстрой зарядкой 55 Вт. Объем ОЗУ – 6/8/12 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Начало продаж – 1 июня. Цена базовой версии (6/128 Гб) – 2999 юаней. Также доступны варианты 8/128 Гб, 8/256 Гб, 12/256 Гб, которые оценены в 3299, 3599 и 3899 юаней, соответственно.