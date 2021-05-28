MForum.ru
28.05.2021,
Компания ZTE официально представила смартфон Nubia Red Magic 6R, адресованный любителям мобильных игр. Новинка базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, частота опроса сенсора 360 Гц, сенсорные курки опрашиваются с частотой 400 Гц, а частота обновления экрана достигает 144 Гц.
Дисплей Nubia Red Magic 6R представляет собой 6,67-дюймовую SuperAMOLED-матрицу разрешением 2400x1080 точек, пиковой яростью 770 нит и встроенным дактилоскопическим сенсором. Также отметим функционал вывода изображения на большой экран и многоуровневую систему охлаждения.
Также отметим достойную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп и вспомогательными 8 (широкоугольный), 5 (макро) и 2 (датчик глубины) сенсорами. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Емкость батареи невелика – 4200 мАч, но он компенсируется быстрой зарядкой 55 Вт. Объем ОЗУ – 6/8/12 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Начало продаж – 1 июня. Цена базовой версии (6/128 Гб) – 2999 юаней. Также доступны варианты 8/128 Гб, 8/256 Гб, 12/256 Гб, которые оценены в 3299, 3599 и 3899 юаней, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru
02.12. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новости компаний] Анонсы: Sharp представил 4 новых смартфона, 2 - с поддержкой 5G / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 с HarmonyOS представят 2 июня / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Pad Pro 2021 с 11,5-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России / MForum.ru
25.05. [ПО] Слухи: Раскрыт список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 12 с One UI 4.0 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Meizu Watch получат Qualcomm Snapdragon Wear 4100 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 3 может лишиться физических кнопок / MForum.ru
24.05. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Samsung Galaxy M22 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: Redmi Note 8 будет перевыпущен / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Moto 360 третьего поколения появились в Flipkart / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro 5G станет официальным смартфоном чемпионата Европы по футболу Euro 2020 / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами представлен официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+ замечены в JD.com / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F52 5G представлен официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5 представлен официально / MForum.ru