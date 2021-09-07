Анонсы: Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro

07.09.2021, MForum.ru

Принадлежащий компании ZTE суббренд Nubia анонсировал смартфон Red Magic 6S Pro. Новинка нацелена в сегмент игровых устройств и базируется на чипсете Snapdragon 888+ с мощной системой охлаждения Ice 7.0. Причем, в версии с прозрачной задней крышки ее элементы, включая вентилятор на 20 тыс оборотов с RGB-подсветкой, отлично видны.

Другая сильная сторона Nubia Red Magic 6S Pro – 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления до 165 Гц и опросом сенсора с частотой 720 Гц. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Фронтальная камера разрешением 8 Мп размещена в верхнем отступе, что избавило от вырезов в дисплее. Тыловая камера Nubia Red Magic 6S Pro представлена связкой 64 Мп основного сенсора, 8 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 2 Мп датчика глубины сцены.

Также отметим стереодинамики DTS, сенсорные курки с частотой опроса 450 Гц и полный набор поддерживаемых сетевых интерфейсов, включая 5G и Wi-Fi 6. В части объемов памяти будут доступны версии Nubia Red Magic 6S Pro с 8/12/16/18 Гб ОЗУ и 128/256/512 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ всего 4500 мАч, но это компенсируется зарядкой мощностью 120 Вт.

Выпускаться Nubia Red Magic 6S Pro будет в черном, белом и прозрачном вариантах. Цена базовой версии 8+128 начинается от 3999 юаней, топовая версия 18+512 Гб с прозрачным корпусом оценена в 6399 юаней. Середнячки с 12 Гб ОЗУ оценены в 4399 / 4799 юаней исходя из объема встроенной памяти (128/256 Гб).