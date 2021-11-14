Микроэлектроника: SMIC планирует утроить производственные мощности в ближайшие годы

MForum.ru

Микроэлектроника: SMIC планирует утроить производственные мощности в ближайшие годы

14.11.2021, MForum.ru

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При этом компания SMIC рассчитывает прежде всего на спрос внутри страны. Учитывая, что SMIC находится в американском "черном списке", намерения вполне понятные. Компания уже сегодня получает примерно 67% доходов от клиентов в Китае, в дальнейшем, весьма вероятно, эта доля будет расти.

В то же время, как отмечают в компании, отмечается рост и заказов из-за границы. В условиях перестройки цепочек поставки и кризиса нехватки микросхем, далеко не все покупатели готовы руководствоваться американскими "черными спискам".

Порядка 31-32% всех доходов SMIC обеспечивают чипы, интересующие производителей смартфонов. Учитывая то, что китайские смартфоны - это львиная доля мирового рынка, внутренний спрос велик и обеспечен на годы вперед.

SMIC строит новые фабрики в Пекине, Шанхае и в Шеньчжене, проектам предоставляется поддержка государства. В целом планируется утроить производственные мощности по выпуску пластин 12".

Суммарные инвестиции в этот проект составят $19 млрд. Как ожидается, они обернуться возможностью производить на 240 тысяч пластин 12" в месяц больше. Сейчас мощности компании - около 120 тысяч пластин в месяц. Первой, как ожидается, заработает фабрика в Шеньчжене, со 2-й половины 2022 года.

Несмотря на санкции США и проблемы в связи с известными процессами на рынке полупроводниковых материалов, нехваткой электроэнергии и т.п., компания планирует, что ее доходы по итогам 2021 года превысят $5,4 млрд (+39% гг). В 2021 году капиталовложения компании достигнут $5,4.

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теги: микроэлектроника участники рынка SMIC Китай

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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