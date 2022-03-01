Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

01.03.2022, MForum.ru

Компания ZTE официально анонсировала флагманский смартфон Nubia Z40 Pro. Новинка позиционируется как «всемогущий флагман», снабженный отличной фоточастью, мощным процессором и отличающийся интересным дизайном корпуса из стекла и металла.

Nubia Z40 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью в 1000 нит.

Аппаратная платформа базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 1 дополненном 8/12/16 Гб встроенной памяти и 128/256/512/1024 Гб встроенной памяти.

В части емкости АКБ доступно две версии смартфона – обычная, с батареей емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт и вариант с дополнительной магнитной беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Но в этом случае емкость АКБ – 4600 мАч.

Основным плюсом Nubia Z40 Pro стала продвинутая фоточасть с возможностью записи 8К видео. Тыловая камера Nubia Z40 Pro включает в себя 64 Мп основной сенсор Sony IMX787, 50 Мп сенсор Samsung JN1 с широкоугольной оптикой и 8 Мп сенсор с перископной оптикой. В кругом вырезе по центру экрана разместился сенсор разрешением 16 Мп. Также в экране размещен дактилоскопический сенсор.

Цена базовой версии с 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и без магнитной зарядки составляет 3399 юаней. Топовый вариант Nubia Z40 Pro обойдется в 5999 юаней, за который покупатель получит 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти. Массовые модели с 256 Гб встроенной памяти и 8/12 Гб ОЗУ оценены в 3699/3999 юаней. Причем, это версии без магнитной зарядки. Аналогичный аппарат (12/256 Гб) с это опцией обойдется в 4299 юаней.