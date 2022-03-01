Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

01.03.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания ZTE официально анонсировала флагманский смартфон Nubia Z40 Pro. Новинка позиционируется как «всемогущий флагман», снабженный отличной фоточастью, мощным процессором и отличающийся интересным дизайном корпуса из стекла и металла.

Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

Nubia Z40 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью в 1000 нит.

Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

Аппаратная платформа базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 1 дополненном 8/12/16 Гб встроенной памяти и 128/256/512/1024 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

В части емкости АКБ доступно две версии смартфона – обычная, с батареей емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт и вариант с дополнительной магнитной беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Но в этом случае емкость АКБ – 4600 мАч.

Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

Основным плюсом Nubia Z40 Pro стала продвинутая фоточасть с возможностью записи 8К видео. Тыловая камера Nubia Z40 Pro включает в себя 64 Мп основной сенсор Sony IMX787, 50 Мп сенсор Samsung JN1 с широкоугольной оптикой и 8 Мп сенсор с перископной оптикой. В кругом вырезе по центру экрана разместился сенсор разрешением 16 Мп. Также в экране размещен дактилоскопический сенсор.

Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

Цена базовой версии с 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и без магнитной зарядки составляет 3399 юаней. Топовый вариант Nubia Z40 Pro обойдется в 5999 юаней, за который покупатель получит 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти. Массовые модели с 256 Гб встроенной памяти и 8/12 Гб ОЗУ оценены в 3699/3999 юаней. Причем, это версии без магнитной зарядки. Аналогичный аппарат (12/256 Гб) с это опцией обойдется в 4299 юаней.

Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

07.09. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru

02.12. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:15 ABloud Тема: Qualcomm (18.02.2011) (Страницы: 1 2)
[MWC2022. Qualcomm] Qualcomm ускоряет использование 5G на ПК с помощью готовых к установке 5G-модулей Готовые к подключению модули M.2 собраны на базе первого в мире 10-гигабитного 5G-решения ...
Вчера 20:02 ABloud Тема: ГПБ Мобайл (13.12.2021)
[MVNO. Тарифы] ГПБ Мобайл обновляет линейку тарифов Москва, 1 марта 2022 года, пресс-релиз, через MForum.ru — Мобильный оператор ГПБ Мобайл с 1 марта запускает новые тарифы в ряде регионов. ГПБ ...
Вчера 15:44 ABloud Тема: Силтэк (26.11.2019)
[RFID. Метки. Тесты] Комбинированную RFID-метку S-Tag 3D Multilock протестировали на трубах 1 марта 2022 г., г. Москва, пресс-релиз, через MForum.ru – Специалисты Группы компаний «Силтэк» ...
Вчера 12:11 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Кадры. МТТ] Олег Алдошин назначен генеральным директором МТТ АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, сообщает о назначении Олега Алдошина на должность генерального директора ...
28.02.2022 10:46 ABloud Тема: ОАО "Вымпелком" (05.09.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Итоги квартала. 4q2021. Вымпелком] В четвертом квартале рост выручки от услуг билайн ускорился еще больше за счет финансового оздоровления бизнеса, достигнутого в течение 2021 года. В 4 кв. ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.03. [Новинки] Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: POCO X4 Pro представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y700 – планшет для игр и мультимедиа / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Планшет OPPO Pad представлен официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO семейства Find X5 представлены официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: BLU G91 Max представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 представлен официально / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Doogee V20 / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Blackview A95 появился в продаже / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс Samsung Galaxy A13 4G / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Poco F4 GT станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Moto G22 / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: