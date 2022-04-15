Развитие сетей: Вымпелком рассказал о развитии сети в Нижегородской области

MForum.ru
15.04.2022,
Вымпелком продолжает серию публикаций о своих активностях в регионах. Цель кампании понятна - после реализации программ оператора ударного развития сети в Московском регионе и в Санкт-Петербурге, можно встретить упреки, что оператор, дескать, сосредоточился на "лакомых кусочках" в ущерб региональному развитию. Компания последовательно и аргументированно показывает, что эти упреки не обоснованы - в 2021 году шла активная реновация и расширение сетей в целом ряде регионов нашей страны.
В Нижегородской области оператор нарастил количество базовых станций, за 4 года их количество выросло в 2 раза. Это позволило нарастить и площадь покрытия, и его качество, и пропускную емкость сети.
Строительство и модернизация не были сосредоточены в каком-то географической зоне, развитие шло по всем регионе.
Безусловно оператор занимался обеспечением связи и интернета в новостройках, например, в 2021 году были проведены работы в жилых комплексах «Анкудиновка», «Корабли», «Маленькая страна», «Новая Кузнечиха», «Печерская гряда», «Союзный».
Улучшено покрытие в таких городах и населенных пунктах области, как: Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Кстово, Кулебаки, Саров, Семенов, Сергач, Сокольское и т.д.
Что еще?
Оператор билайн развивает связь в торговых и бизнес-центрах, автовокзалах, учебных заведениях, медицинских учреждениях. Так, за 2021 год оператор улучшил качество связи в торговых центрах Нижнего Новгорода «Индиго Life» и «Март», а также в торговых комплексах Арзамаса «Строгановский» и «Метро».
И конечно нельзя не упомянуть о проведенном рефарминге диапазона 1800, что по данным компании, позволяет говорить о расширении пропускной способности сети LTE в 1.5 раза.
Также Вымпелком сообщает о росте на 20% доступных для абонентов скоростей мобильного интернета в целом по области. И это при росте трафика год к году почти на 36%!
Павел Шаркунов, директор Нижегородского отделения билайн:
«Сложно представить современную жизнь без сотовой связи. С ее помощью можно в любой момент почувствовать, что близкие рядом, а также удаленно решать многие бытовые вопросы, например, оплачивать счета онлайн, сохраняя время для других вещей. Поэтому мы стремимся предоставлять качественный сервис, чтобы наши абоненты были на связи дома, в дороге и на работе, и всегда могли ответить на важный звонок».
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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Нижегородская область
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