Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально

21.07.2022, MForum.ru

Компания ZTE официально анонсировала смартфон Nubia Z40S Pro, ставший новым флагманом линейки Nubia. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1, а относительно предшественника она получила обновленный дизайн с плоскими гранями и ряд других улучшений.

В активе Nubia Z40S Pro присутствуют 6,67-дюймовый 10-битный AMOLED-дисплей разрешением 2400 х 1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12/18 Гб ОЗУ, 128/256/512/1024 Гб встроенной памяти, QUAD-камера (64 Мп Sony IMX787, широкоугольный 50 Мп Samsung JN1, 8 Мп перескпоный и датчик мерцания), а также 16 Мп фронтальная камера.

Помимо различия в объемах памяти, версии Nubia Z40S Pro отличаются АКБ и мощностью быстрой зарядки. Вариант смартфона с АКБ емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 80 Вт и выпускается в версиях с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 Гб, оцененных в 3399 / 3699 / 3999 / 4499 юаней, соответственно.

Вторая модификация Nubia Z40S Pro поддерживает быструю зарядку 120 Вт, но емкость АКБ – 4600 мАч. Она доступна в конфигурациях 12/256 и 18/1024 Гб, купить которые можно за 4299 / 6699 юаней.

Также будет доступна геймерская версия с 12/256 Гб памяти, отличающаяся комплектом поставки и рисунком задней крышки. Ее цена составит 4699 юаней. Старт продаж новинки намечен на 26 июля.