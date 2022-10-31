B2B: Почта России будет рассылать информацию через МегаФон Хаб

31.10.2022, MForum.ru

МегаФон стал основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России. Теперь пользователи услугами Почты России станут получать сообщения через коммуникационный сервис МегаФон Хаб.

В частности, клиенты смогут получать информацию о статусе отправленных или адресованных им отправлений. Сообщения доставляются абонентам всех операторов, сервис доступен более чем 52 млн пользователей цифровыми услугами Почты России во всех регионах страны.

«После перехода Почты России на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений – электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push- уведомлений, СМС-информирование остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента – сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету. Функционал МегаФон Хаба позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия», - говорит Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

МегаФон Хаб предлагает услуги адресных коммуникаций с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей. Для того, чтобы абонент не пропустил сообщений, предусматривается распространение сообщений каскадным методом. Если пользователь не получил уведомление в одном канале, оно автоматически переадресовывается в другой канал, связанный с этим пользователем.

МегаФон Хаб предусматривает возможность интеграции с любыми CRM-системами. Развернуть сервис можно как на инфраструктуре заказчика, так и в облачном варианте, что позволит компании-заказчику не наращивать серверные ресурсы.

пресс-релиз МегаФон

Ранее на российском рынке функции агрегаторов SMS доминировали независимые компании. Сейчас, похоже, операторы вынужденно или нет, но забирают решение этих задачи под себя. При этом у них есть возможность обогатить функциональность услуг, что мы и наблюдаем на примере услуги МегаФон Хаб.

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теги: телеком МегаФон Почта России SMS-информирование SMS-based