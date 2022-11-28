Развитие сетей: Мобильный интернет от ВымпелКом появился в селе Мутный Материк

28.11.2022, MForum.ru

ВымпелКом стал первым и пока что единственным оператором, который построил инфраструктуру мобильной связи в малонаселенном и труднодоступном населенном пункте республики Коми - селе Мутный Материк.

ВымпелКом расширил покрытие сети 4G в регионе. До недавнего времени у более чем 900 жителей Мутного Материка был доступ к только голосовой связи через спутниковые каналы, организованные оператором.

Сделать это было непросто, поскольку летом добраться до села можно только водным транспортом или вертолетом, а в сезон холодов - по зимнику. Работы завершились в конце октября.

«Связь сейчас – одна из жизненно важных потребностей, а мобильный интернет позволяет оперативно решать многие важные вопросы и получать доступ к цифровым сервисам, например, к госуслугам. Понимая, какую социальную задачу мы выполняем, билайн строит сеть даже в самых отдаленных и труднодоступных уголках Республики Коми и всей страны, несмотря на довольно суровый климат и огромные расстояния. Развивать связь в таких условиях – это всегда вызов, с которым мы справляемся и запуск 4G интернета в селе Мутный Материк еще одно тому подтверждение», - комментирует Константин Иконников, директор Сыктывкарского отделения билайн.

пресс-релиз билайн

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теги: билайн ВымпелКом развитие сетей Коми республика