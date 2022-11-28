Развитие сетей: Мобильный интернет от ВымпелКом появился в селе Мутный Материк

MForum.ru
28.11.2022,
ВымпелКом стал первым и пока что единственным оператором, который построил инфраструктуру мобильной связи в малонаселенном и труднодоступном населенном пункте республики Коми - селе Мутный Материк.
ВымпелКом расширил покрытие сети 4G в регионе. До недавнего времени у более чем 900 жителей Мутного Материка был доступ к только голосовой связи через спутниковые каналы, организованные оператором.
Сделать это было непросто, поскольку летом добраться до села можно только водным транспортом или вертолетом, а в сезон холодов - по зимнику. Работы завершились в конце октября.
«Связь сейчас – одна из жизненно важных потребностей, а мобильный интернет позволяет оперативно решать многие важные вопросы и получать доступ к цифровым сервисам, например, к госуслугам. Понимая, какую социальную задачу мы выполняем, билайн строит сеть даже в самых отдаленных и труднодоступных уголках Республики Коми и всей страны, несмотря на довольно суровый климат и огромные расстояния. Развивать связь в таких условиях – это всегда вызов, с которым мы справляемся и запуск 4G интернета в селе Мутный Материк еще одно тому подтверждение», - комментирует Константин Иконников, директор Сыктывкарского отделения билайн.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: билайн ВымпелКом развитие сетей Коми республика
Публикации по теме:
12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
10.04. [Новости компаний] Аналитика: Клиенты Билайн стали общаться с родными больше и дольше / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Контракты вендоров и операторов сотовой связи в России по регионам / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A58 представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru