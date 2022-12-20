MForum.ru
20.12.2022,
Компания ZTE официально анонсировала новый Z-флагман. Nubia Z50 предлагает новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, а также тыловую камеру, c объективом эквивалентным 35-мм.
Nubia Z50 оснащена изогнутым 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FHD+ с частотой обновления 144 Гц. В небольшом вырезе экрана разместилась 16-мегапиксельная селфи-камера. Кроме того, производитель оснастил устройство стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra и Snapdragon Sound.
Тыловая камера базируется на сенсоре Sony IMX 787 на 64 МП с объективом, эквивалентным 35 мм, который отлично подходит для портретных снимков. Второй датчик на тыловой камеры представляет собой сверхширокоугольный модуль на 50 МП (эквивалент 14 мм) с автофокусом.
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. Nubia Z50 также может похвастаться батареей емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт. В программной части речь идет об оболочке MyOS 13 поверх Android 13.
Nubia Z50 выпускается в черном, белом и зеленом цветах. Комплектация начального уровня 8/128 ГБ будет стоить 2999 юаней (430 долларов). Есть версия на 12/256 ГБ за 3699 юаней (530 долларов), а также модель на 12/512 ГБ за 3999 юаней (573 доллара). Топовая комплектация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти будет продаваться за 5 999 юаней (860 долларов). Продажи в Китае стартуют 23 декабря.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Red Magic 8 Pro / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Lava X3 на чипсете Helio A22 с ОС Android 12 Go анонсирован в Индии / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Neo 7 Racing Edition / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C31 представлен в Индии / MForum.ru
15.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo S16, S16e / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут обновлены до Android 14 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A58x 5G представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ для глобального рынка анонсируют 5 января / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13 с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica представлен официально / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Watch 3 Pro и Realme S100 появились в России / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru