Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

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Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

20.12.2022, MForum.ru

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Компания ZTE официально анонсировала новый Z-флагман. Nubia Z50 предлагает новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, а также тыловую камеру, c объективом эквивалентным 35-мм.

Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Nubia Z50 оснащена изогнутым 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FHD+ с частотой обновления 144 Гц. В небольшом вырезе экрана разместилась 16-мегапиксельная селфи-камера. Кроме того, производитель оснастил устройство стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra и Snapdragon Sound.

Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Тыловая камера базируется на сенсоре Sony IMX 787 на 64 МП с объективом, эквивалентным 35 мм, который отлично подходит для портретных снимков. Второй датчик на тыловой камеры представляет собой сверхширокоугольный модуль на 50 МП (эквивалент 14 мм) с автофокусом.

Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. Nubia Z50 также может похвастаться батареей емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт. В программной части речь идет об оболочке MyOS 13 поверх Android 13.

Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Nubia Z50 выпускается в черном, белом и зеленом цветах. Комплектация начального уровня 8/128 ГБ будет стоить 2999 юаней (430 долларов). Есть версия на 12/256 ГБ за 3699 юаней (530 долларов), а также модель на 12/512 ГБ за 3999 юаней (573 доллара). Топовая комплектация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти будет продаваться за 5 999 юаней (860 долларов). Продажи в Китае стартуют 23 декабря.

Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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