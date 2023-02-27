ИБ: Решение МегаФон в области информационной безопасности внедрили в Агророс Банке

MForum.ru

ИБ: Решение МегаФон в области информационной безопасности внедрили в Агророс Банке

27.02.2023, MForum.ru

Банки - структуры консервативные, работать с ними в области IT, это непростая задача, которая не каждому по плечу. Сейчас, когда российский рынок приоткрылся для новых продуктов собственной разработки российских компаний, появляется шанс пробиться через предложения глобальных поставщиков. Решение МегаФон в области защиты конфиденциальных данных, система DLP (от Data Loss Preventuin - предотвращение утечек данных) развернута в отделениях, филиалах и в головном офисе поволжского Агророс Банка.

 

 Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Управление системой через веб-интерфейс упрощает выбор различных настроек критериев мониторинга угроз. Учитывается тип сведений, используемо ПО, каналы связи и т.п. Настройкой занимаются специалисты службы безопасности банка - задают правила и политики для групп компьютеров или для отдельных рабочих мест.

«При выборе решения, мы опирались на опыт и надежность поставщика, а также расширенный функционал в сочетании с простотой и удобством интерфейса», — отмечает Игорь Микитюк начальник службы содействия бизнеса Агророс Банка.

МегаФон не первый день работает с финансовым сектором, оптовой и розничной торговлей, компаниями, работающими с госзаказами, система DLP разработки оператора пользуется спросом, уверяет МегаФон.

«Инструменты DLP необходимы каждой современной компании. Сервис применяется для защиты как внешнего, так и внутреннего ИТ-периметра компании. Перед внедрением DLP мы проводим комплексное обследование системы клиента на выявление уязвимых каналов распространения информации. Это важно для корректной настройки политики и более эффективного использования услуги. Заказчикам доступна также “облачная” версия сервиса предотвращения угроз», — прокомментировал директор МегаФона в Саратовской области Андрей Башкевич.

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теги: информационная безопасность ИБ МегаФон банки внедрения

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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