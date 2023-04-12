Развитие сетей: МегаФон развернул сеть LTE на месторождении Кекура на Чукотке

12.04.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске сети 2G / 4G/LTE на территории золотосеребряного месторождения Кекура в Билибинском районе Чукотки. Сегмент сети подключен по спутниковому каналу, базовые станции работают в диапазоне 900 МГц, что обеспечивает большую площадь покрытия.

Месторождение расположено в 150 км к югу от райцентра Билибино, невдалеке от заброшенного поселка Стадухино. На работах в Кукуре занято около 350 вахтовиков добывающей компании, а также специалисты подрядных организаций.

«Сложный климат Чукотки, большие расстояния и сложная логистика не только осложняют работу предприятий, но и создают трудности для обеспечения этой территории качественной мобильной связью. Но мы понимаем, что наличие мобильного интернета, даже посредством спутниковой связи, позволит сотрудникам золотодобывающего предприятия оставаться на связи с близкими во время вахты и не только совершать обычные голосовые звонки, но и отправлять видео и сообщения в любых мессенджерах», – комментирует Артем Базыль директор по развитию корпоративного бизнеса ДВ-филиала МегаФона.

Операторы сотовой связи активно сотрудничают с добывающими компаниями, обеспечивая связь на производственных площадках, удаленных от городов и магистральных каналов связи.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Чукотка Чукотская область

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