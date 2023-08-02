Развитие сетей: МегаФон нарастил покрытие сети LTE на Чукотке - Анадырь и Угольные Копи

02.08.2023, MForum.ru

МегаФон рассказывает о расширении покрытия сети LTE в Анадыре и в поселке Угольные Копи. Также в зоне покрытия находится аэропорт, включая транзитную зону и участок федеральной трассы, проходящей от вертолетной площадки Анадыря до аэропорта в поселке Угольные Копи, включая часть, проходящую по льду Анадырского лимана.

Для наращивания покрытия LTE был задействован "низкий диапазон частот", сообщает компания. Можем предположить, что речь о частотах 900 МГц?

Ранее в этом году МегаФон сообщал о развернутом сегменте сети 4G/LTE на территории коренного золотосеребряного месторождения Кекура в Билибинском районе Чукотки.

Основу для ускорения развития сетей сотовой связи на Чукотке дала подводная ВОЛС Петропавловск-Камчатский - Анадырь строительство которой было завершено в декабре 2022 года. Она доходит до поселка Угольные Копи, пропускная способность линии - до 100 Гбит/с с потенциалом дальнейшего расширения. Ранее базовые станции на Чукотке приходилось подключать через спутник, что ограничивало доступные абонентам скорости и приводило к значительным задержкам в распространении сигнала.

Анадырь - самый восточный город страны, расположенный на берегу Анадырского лимана Берингова моря, в устье речки Казачки и горла река Анадырь. В нем проживает около 13 тысяч человек, до 30% всего населения Чукотки. В городе расположен морской порт, рыбоперерабатывающий завод, в окрестностях добывают бурый уголь и золото.

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теги: МегаФон Чукотка Чукотский АО Анадырь развитие сетей

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