ИБ: Специалисты МТС SOC защитили ИТ-системы телеканала ТВ-центр

MForum.ru
18.04.2023,
Сегодня системы защиты от киберугроз это уже не дань моде, а суровая необходимость. Содержать собственный штат высококвалифицированных специалистов в этой области - вариант не для всех, зачастую проще и экономичнее довериться квалифицированным участникам рынка с достаточной экспертизой в этой непростой теме.
В МТС создан и функционирует центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ - МТС SOC. Первоначально он создавался под нужды компании, но затем стал предоставлять услуги и внешним заказчикам. Один из таких заказчиков - телеканал ТВ центр, для защиты ИТ-систем которого была задействована МТС SOC. Платформа обеспечивает круглосуточный мониторинг, обнаруживая и анализируя события информационной безопасности, при необходимости, специалисты компании дают рекомендации по противодействию. Регулярно проводится сканирование внешнего периметра инфраструктуры телекомпания в попытках выявить уязвимости.
Сотрудничество компаний началось в рамках пилотного проекта, его итогами заказчик остался доволен и с МТС RED был подписан договор о внедрении решения МТС SOC в промышленную эксплуатацию. Инфраструктура телеканала «ТВ Центр» включает сервера и более тысячи рабочих станций сотрудников, а также сегмент со специализированным оборудованием и программным обеспечением, необходимыми для телевещания.
«МТС SOC изначально создавался для внутренних нужд экосистемы разнообразных сервисов МТС. Это позволило нам сформировать многопрофильную экспертизу в финансовой, телекоммуникационной, промышленной и многих других сферах. Поэтому, выйдя на коммерческий рынок, мы готовы сотрудничать, в том числе с теми организациями, защита которых требует редкого нишевого опыта и знания отраслевой специфики», - отметил руководитель МТС SOC Андрей Дугин.
Хороший пример того, как востребованный бизнес вырастает из направления, созданного для решения внутренних нужд компании.
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теги: МТС информационная безопасность МТС SOC
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