ИТ. Образование: Академия Яндекса предлагает попробовать профессию преподавателя

18.04.2023, MForum.ru

Суть предложения Академии Яндекса, адресуемого студентам и аспирантам, которые учатся по профильным направлениями, поучаствовать в конкурсе. Цель конкурса - найти тех, кто хотел бы попробовать себя в роли ассистента преподавателя IT-дисциплин в новом учебном году.

Для старта участия в проекте нужно не так уж много - поговорить с кем-то из преподавателей в своем вузе, получить его согласие и подготовить письмо, где будет описываться, что именно вы сможете делать, например: помогать в проверке письменных работ, в подготовке учебных материалов, помогать во время сессии и т.п.

Предложение рассмотрит конкурсная комиссия. Победители пройдут подготовительный курс в Академии Яндекса и в новом учебном году поработают ассистентами.

Обучение пройдет с мая по август - онлайн и в офисе Яндекса в Москве. В его рамках компания обещает научить планировать учебный процесс, работать с группой, взаимодействовать со студентами.

ВУЗы (и Яндекс), по задумке, получат "кадровый резерв", преподаватели смогут хоть немного разгрузиться от рутины, а участники программы получат возможность прочувствовать труд преподавателя, что называется, с другой стороны баррикад. Я бы сказал, что это хороший профориентационный опыт.

Когда-то у меня был небольшой опыт преподавания в ВУЗе в рамках совмещения с работой инженером НИС этого ВУЗа, и это был любопытный опыт. А пока я был студентом МЭИС, у меня были совместные проекты с преподавателями - разработка методички по программированию для студентов кафедры «Усилители», компьютерное моделирование по теме сверточного кодирования, которое мой бывший преподаватель математики использовал в своей диссертации, раз мне поручили разработать экзаменационные вопросы для нашего потока по курсу программирования. Все это был и приятный, и полезный опыт, а мелкие, но приятные поблажки типа зачетов-автоматов и освобождений от курсовых заменяли мне тогда денежные стимулы, благо повышенная стипендия в те времена была почти в ползарплаты молодого инженера.

Яндекс обещает поддержать конкурсантов материально - суммой в 10 тыр в месяц. Кому-то это покажется немного, но это не зарплата, а именно дополнительный стимул за активность. А может быть что-то "подбросит" и ваш университет, если ваша работа окажется качественной и востребованной. В любом случае, на этапе учебы куда важнее - тот профориентационный опыт, который получат участники проекта: кто-то по итогам проекта отбросит идею становиться преподавателем, кто-то, напротив, поймет, что это его будущее занятие.

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теги: образование ИТ информационные технологии Yandex Академия

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