Облачные услуги: Российский дистрибьютор Mazda разместился в облаке beeline cloud

13.06.2023, MForum.ru

Благодаря этому компании Мазда Мотор Рус удалось выполнить требования 152-ФЗ о размещении ИТ-инфраструктуры на территории России без значительных капитальных затрат. Команда облачного провайдера помогла с миграцией, а также обеспечила связь IT-инфраструктуры компании в России и головного офиса компании, организовала отказоустойчивое резервное копирование.

Сергей Кондратьев, коммерческий директор beeline cloud:

«Сегодня многие представительства зарубежных брендов столкнулись с задачей максимально быстрого переноса ИТ-инфраструктуры в облака, и мы стараемся предложить отлаженный механизм миграции, учитывая особенности крупных заказчиков. Понимая специфику и пожелания такого известного и крупного заказчика как Мазда Мотор Рус, мы подобрали набор решений, которые, c одной стороны, увеличивают быстродействие ИТ-сервисов в полностью защищенном сегменте, а, c другой, позволяют их развивать».

пресс-релиз

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теги: облачные сервисы билайн ВымпелКом

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