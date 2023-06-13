Облачные услуги: Российский дистрибьютор Mazda разместился в облаке beeline cloud

MForum.ru
13.06.2023,
Благодаря этому компании Мазда Мотор Рус удалось выполнить требования 152-ФЗ о размещении ИТ-инфраструктуры на территории России без значительных капитальных затрат. Команда облачного провайдера помогла с миграцией, а также обеспечила связь IT-инфраструктуры компании в России и головного офиса компании, организовала отказоустойчивое резервное копирование.
Сергей Кондратьев, коммерческий директор beeline cloud:
«Сегодня многие представительства зарубежных брендов столкнулись с задачей максимально быстрого переноса ИТ-инфраструктуры в облака, и мы стараемся предложить отлаженный механизм миграции, учитывая особенности крупных заказчиков. Понимая специфику и пожелания такого известного и крупного заказчика как Мазда Мотор Рус, мы подобрали набор решений, которые, c одной стороны, увеличивают быстродействие ИТ-сервисов в полностью защищенном сегменте, а, c другой, позволяют их развивать».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: облачные сервисы билайн ВымпелКом
--
Публикации по теме:
20.05. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2023. Ожидаемо неплохо / MForum.ru
10.05. [Новости компаний] Облачные сервисы: ВымпелКом представил оркестрацию контейнерных приложений как сервис / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Облачные сервисы: МегаФон подготовил инструмент кроссплатформенной миграции / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС поддержит совместную работу сотрудников в продуктах МойОфис, размещенных в #CloudMTS / MForum.ru
22.04. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС расширила географию зон доступности облака до 11 регионов России / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 90 Lite с 90 Гц экраном и 108 Мп камерой / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора / MForum.ru
08.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N30 5G представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 с Dimensity 810 и быстрой зарядкой 66 Вт представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Lite со Snapdragon 695 и зарядкой 44 Вт / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300 представлены официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35+ 5G с чипсетом Dimensity 6020 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Vivo Y78 получила 6.78-дюймовый изогнутый дисплей и Snapdragon 695 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T40S – планшет с 2К-дисплеем за 149 евро / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Серия Vivo S17 дебютировала с 50 Мп камерами и зарядкой 80 Вт / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C53 с экраном 6,74 дюйма / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru